Dietoložka prozradila nebezpečí konzumace kávy po ránu

Britská dietoložka Chatherine Kelly promluvila o nebezpečí kávy po ránu. Píše o tom The Daily Mail. 27.04.2021, Sputnik Česká republika

Podle expertky není konzumace tohoto nápoje hned po probuzení anebo v nevhodnou denní dobu vždy povzbuzující. „Můžete pocítit ještě větší ospalost, když si dáte kávu, aniž byste se úplně probudili,“ řekla Kelly. Doporučila pití kávy nejdřív 30 minut po probuzení. Ten, kdo se nevyspal, také nemá pít kávu nalačno, míní dietoložka. Tvrdí, že to způsobí po několika hodinách zvýšení hladiny cukru v krvi. „Ale když si dáte kávu po snídani, hladina cukru se nezvýší,“ vysvětlila Kelly. „Zabrání tomu rostlinná vlákna a bílkoviny z vaší snídaně,“ dodala.Potraviny škodící těluDietoložka Jelena Kalenová dříve vyjmenovala potraviny, jejichž konzumaci je třeba minimalizovat, lepší bude úplné vyškrtnutí z jídelníčku.Především jde o bonbóny a sladké nápoje. Podle expertky je to nejen zdroj „prázdných kalorií“, ale hlavní příčina vzniku nadváhy a obezity. Vysoká hladina cukru v krvi může také být příčinu cukrovky, nemoci jater a zhoršení stavu kůže. Do seznamu „potravin ničících organismus“ se dostalo také maso. Je to výborný zdroj bílkovin, jeho nadměrná konzumace však může způsobit dyspepsii, poruchu žaludečního trávení, jež může být doprovázeno zbytečným meteorismem a také palčivými bolestmi břicha. Přísně zakázaný je také alkohol. „Dokonce malé, ale pravidelné množství, způsobuje předčasné stárnutí, onemocnění jater a cév. Alkohol zvyšuje riziko vzniku cukrovky, hypertenze a zánětu slinivky břišní,“ napsala Kalenová na Instagramu. Z nápojů je nebezpečné nadměrné množství kávy. Populární nápoj může způsobit třes (tremor), být hlavní příčinou tachykardie a zvýšeného tlaku, sdělila dietoložka.

