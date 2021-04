https://cz.sputniknews.com/20210427/ek-hodla-proverit-zda-stret-zajmu-v-cesku-nenosi-systemovy-charakter-muze-nas-to-vyjit-draho-14292556.html

EK hodlá prověřit, zda střet zájmů v Česku nenosí systémový charakter. Může nás to vyjít draho

Komise může vůči Česku uplatnit nové pravidlo, které spojuje čerpání společných peněz s dodržováním principů právního státu. Pravidlo vstupuje do platnosti v letošním roce a bude se jím řídit vyplácení peněz z rozpočtu na období 2021 až 2027 a také z mimořádného fondu pokrizové obnovy. Má za úlohu zabránit například tomu, aby unijní peníze putovaly do států, které nemají nezávislé soudy a jiné orgány, jež by zajistily spravedlivé vyšetření podvodů, korupce nebo střetu zájmů. Nejsilnější frakce v Evropském parlamentu – Evropská lidová strana včera 26. dubna navrhla, aby bylo právě toto pravidlo použito proti České republice. Jourová se zmínila, že důležitá bude také reakce Česka na audit.„Pokud je v něm Česká republika vyzývána k nějaké systémové nápravě, a neudělá to, bude to zdroj obav o situaci v Česku,“ řekla. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) se v pondělí zmínila, že česká strana se závěrem auditu nesouhlasí a proti sobě tak stojí dva právní názory, o sporu kterých rozhodne až soud. Dostálová uvedla, že úřady hledají možné kroky, které by napomohly získání soudního rozhodnutí. Podle vlády audit u Soudního dvora EU napadnout nelze. Kauza BabišePřipomeňme, že 2. srpna 2018 začala platit nová pravidla pro střet zájmů při čerpání dotací. Na konci července 2018 je schválil Evropský parlament (EP) a jejich podstatou je to, že politikům v exponovaných funkcích zakazují pobírat dotace.Následně v září stejného roku domovská protikorupční organizace Transparency International (TI) odeslala již druhý podnět týkající se Babiše, a to Evropské komisi. První podnět byl zaměřen na vlastnictví médií a šetřil ho Městský úřad v Černošicích. Ti si stojí za tím, že je Babiš v podezření ze střetu zájmů, jelikož může přes svěřenské fondy ovládat Agrofert. Tato společnost totiž čerpá dotace z fondů EU. Babiš to však vyvrátil.Nicméně od té doby se Evropská komise začala tímto podnětem zabývat a prošetřovala jej. V květnu a v červnu se objevily celkem dvě předběžné zprávy EK, které pojednávaly o Babišově možném střetu zájmů. V první z nich se komise usnesla, že Babiš má dál vliv na Agrofert a současně jako premiér ovlivňuje použití peněz z EU. Druhá zpráva pojednávala o zemědělských dotacích. České úřady obratem zaslaly Bruselu své reakce.I přes to, že Babiš se ke svému možnému střetu zájmu staví odmítavě, nyní jej komise ve své závěrečné zprávě potvrdila.Babiš na celou věc po zveřejnění závěrečné zprávy auditu Evropské komise krátce reagoval slovy o tom, že je to „účelový a zmanipulovaný audit uměle vyvolaný profesionálními udavači z řad Pirátů". Dále dodal, že novele zákona o střetu zájmů označované lex Babiš plně vyhověl a svou bývalou firmu Agrofert převedl do svěřenských fondů.Zmiňme, že mluvčí Evropské komise uvedl, že Česko nebude muset vracet žádné peníze kvůli auditu zaměřenému na Agrofert a předsedu vlády Andreje Babiše kvůli jeho údajnému střetu zájmů, protože o proplácení dotací ani nežádalo.

