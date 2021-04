https://cz.sputniknews.com/20210427/eu-chce-zalovat-apple-kvuli-porusovani-trznich-pravidel-unie-14293060.html

EU chce žalovat Apple kvůli porušování tržních pravidel unie

EU chce žalovat Apple kvůli porušování tržních pravidel unie

Evropská komisařka pro soutěž Margrethe Vestager chce ve druhé polovině týdne veřejně žalovat Apple kvůli údajnému porušování pravidel soutěže, když společnost... 27.04.2021, Sputnik Česká republika

O případu informoval portál Financial Times s odkazem na lidi seznámené se situací. Případ měl začít před dvěma lety, když Apple požadoval 30% poplatek od aplikace Spotify za to, že ji zaregistruje ve svém obchodu App store, ale společnost Apple odmítla dát vědět uživatelům o lacinější cestě, jak získat přístupu k aplikaci bez pomoci obchodu Apple.Portál informoval o tom, že tento případ je pouze jeden z mnoha případů vedených proti společnosti Apple, ale je jeden z největších případů vedených v Evropě proti amerických IT společnostem. Brusel oficiální procedury zahájil loni v červnu, když Vestagerová prohlásila, že Apple se zdá, že se stal takzvaným „gatekeeperem“ – „co se týče distribuce aplikací a obsahů uživatelům zařízení Apple“.Společnost Apple jakákoli obvinění z toho, že by porušovala pravidla konkurence, odmítla. Investice AppluApple na svých stránkách uvedl, že se chystá provést na území USA velké investice v řádu několika set miliard dolarů.Jak bylo včera informováno, „Apple ohlásil zrychlení svých amerických investic, v plánu jsou nové investice o rozměru více než 430 miliard dolarů a vytvoření více než 20 000 pracovních míst po celé zemi v průběhu příštích pěti let“.Cílem je podpořit americké inovace a zvýšit benefity z působení společnosti pro každý stát. Jedním z projektů má být také budování nových 5G sítí.Jak píše portál společnosti, Apple dnes „podporuje“ více než 2,7 milionů zaměstnaných lidí po celé zemi. Zároveň je to údajně největší plátce daní v USA, když na domácích daních firma odvedla téměř 45 miliard dolarů v průběhu pěti let.Nové investice Applu se mají zaměřit v první řadě na podporu konkurenceschopnosti a inovací USA, a na zřizování nových pracovních míst na území všech 50 amerických států.

