Hamáček jmenoval dva nové náměstky. Jedním z nich je Hašek

Vokáč uspěl ve výběrovém řízení, které se konalo 15. dubna. Dočasně vedl sekci poté, co odešel Petr Mlsna. Pracuje také v rámci Ústředního krizového štábu, kde se zabývá koordinací záležitostí souvisejících s volbami a územní samosprávou. „Získal jsem v něj maximální důvěru,“ řekl na jeho adresu Hamáček. Předchozí náměstek Hamáčka Jakub Kulhánek byl jmenován ministrem zahraničí. Jeho místo obsadil Michal Hašek. „Oslovil jsem Michala Haška s nabídkou, zda by posledních šest měsíců v resortu nám pomohl zvládnout,“ uvedl Hamáček. Podle Hamáčka má Hašek dlouhodobé zkušenosti, byl úspěšným hejtmanem Jihomoravského kraje, musel řešit mnoho krizových situací, jakými jsou například povodně. Dodal, že to ale neznamená, že by se měl vrátit do politiky. „Bude se zaobírat odbornou prací. Nebude ale kandidovat do voleb do Sněmovny,“ dodal Hamáček. „Pokud udělal v minulosti chyby, tak to považuji za věc uzavřenou,“ doplnil.Kulhánek pracoval jako náměstek na ministerstvu vnitra od roku 2018, podle informací médií se jednalo o blízkého spolupracovníka Hamáčka. Funkci opustil poté, co Hamáček podal návrh na odvolání teď již bývalého ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Zmiňme, že původně měl ministerstvo zahraničí vést ministr kultury Lubomír Zaorálek, ten ale funkci odmítl. Na ministerstvu vnitra teď působí pět náměstků. K úzkému vedení úřadu patří i tajemník ministerstva vnitra Josef Postránecký.

