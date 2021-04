https://cz.sputniknews.com/20210427/hubbleuv-vesmirny-dalekohled-poridil-snimek-plynneho-obalu-hvezdy-ag-carinae-14287634.html

Hubbleův vesmírný dalekohled pořídil snímek plynného obalu hvězdy AG Carinae

Hubbleův vesmírný dalekohled pořídil snímek plynného obalu hvězdy AG Carinae

Hubbleův kosmický dalekohled pořídil snímek hvězdy AG Carinae, která patří k vzácným proměnným modrým hvězdám a je obklopena vrstvou plynu a prachu... 27.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-27T00:18+0200

2021-04-27T00:18+0200

2021-04-26T22:05+0200

svět

snímek

hubble

vesmír

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/02/13003758_0:560:2048:1712_1920x0_80_0_0_3804a74b339a245aded4266b53926355.jpg

Zářivé modré proměnné hvězdy představují velice vzácný jev, a proto vyvolávají u astronomů velký zájem (je jich známo pouze několik desítek).Jde o velmi masivní (někdy jde o hmotu, která desetinásobně, nebo i stonásobně převyšuje hmotnost Slunce) nestabilní obry, kteří vykazují nepravidelné změny jasu a mohutné odtoky hmoty v podobě hvězdných větrů, kvůli čemuž je často obklopují mlhy.Vědci se domnívají, že modré proměnné hvězdy můžou být poslední krátkodobou (několik milionů let) evoluční fází některých hmotných hvězd, předtím než explodují jako supernovy.Astronomové zveřejnili nový snímek jedné z nejzářivějších modrých proměnných hvězd AG Carina. Snímek pořídil Hubbleův vesmírný dalekohled na počest 31. výročí observatoře.AG Carinae je 70krát větší než Slunce a milionkrát jasnější. Hvězda má několik milionů let a je vzdálená 20 000 světelných let od Slunce.Na snímku je zachycen rozpínající se obal plynu a prachu, který obklopuje hvězdu a vznikl během několika obrovských výronů hmoty ze hvězdy za deset tisíc let.Jeho šířka je odhadovaná na pět světelných let. Forma obalu byla ovlivněna srážkami rychlých hvězdných větrů s pomalejšími a dříve vyvrženými oblaky plynu a prachu. Červená barva ukazuje na přerozdělení vodíku s příměsí plynného dusíku, modrá barva ukazuje shluky prachu.Hubbleův teleskop byl do vesmíru vypuštěn 24. dubna 1990 a dnes je jedním z nejznámějších orbitálních observatoří, díky kterému bylo učiněno mnoho objevů, například bylo prokázáno zrychlování rozpínání vesmíru.

https://cz.sputniknews.com/20210408/hubble-objevil-dvojite-kvasary-13452173.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

snímek, hubble, vesmír