Jak začal život? Zemská kůra vznikla o půl miliardy let dříve, než vědci očekávali

Výsledky studie byly prezentovány na Valném shromáždění EGU 2021. Vznik kontinentální kůry v době prahor (před čtyřmi až 2,5 miliardami let) je důležitý pro pochopení následné tektoniky litosférických desek, oceánské chemie a biologické evoluce.Koneckonců, když se kontinentální části stanou stabilní, začnou „přidávat“ do oceánu důležité minerály a živiny. V jakém období na Zemi byly stabilní kontinentální části, není přesně známo, protože takové starověké materiály nepřežily a složení hornin, které jsou starší než tři miliardy let, se pod vlivem času změnilo.Předchozí výzkum používal izotopy stroncia u mořských uhličitanů, ale tyto horniny jsou obvykle vzácné nebo změněné ve skály starší více než 3 miliardy let.Nyní vědci představují nový přístup k vysledování prvního vzniku starých hornin pomocí jiného minerálu: barytu.Vědci z Univerzity v Bergenu (Norsko), Geologického a paleontologického ústavu (Německo) a Univerzity v Utrechtu (Nizozemsko) prokázali, že zvětrávání změnilo izotopové složení stroncia v mořské vodě prahor. K tomu odborníci použili nový přístup pomocí minerálního barytu.Je tvořen kombinací síranu pocházejícího z oceánské vody a poté je smíchán s baryem pocházejícím z hydrotermálních zdrojů. Současně má baryt vlastnost poskytující spolehlivý záznam o chemickém složení oceánu ve své struktuře, takže jeho složení se neliší od toho, co bylo před 3,5 miliardami let.V důsledku toho vědci testovali šest usazenin barytu na třech různých kontinentálních částech před 3,2 až 3,5 miliardami let. Vypočítali poměr izotopů stroncia v barytu a pak dospěli k závěru o tom, kdy se zvětralá kontinentální hornina dostala do oceánu a proměnila se v baryt. Ukázalo se, že zvětrávání začalo asi před 3,7 miliardami let, asi o 500 milionů let dříve, než se dříve myslelo. To významně ovlivňuje naše znalosti o tom, jak se život zrodil a rozvinul.

