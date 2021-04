https://cz.sputniknews.com/20210427/lavrov-rusko-navrhovalo-usa-vynulovat-diplomaticky-konflikt-14298485.html

Lavrov: Rusko navrhovalo USA „vynulovat“ diplomatický konflikt

Ministr zahraničí Ruska také zmínil, že Moskva to nabízela této administrativě hned, „jakmile přísahala a vstoupila do funkce“. „Zmiňoval jsem se o tom Blinkenovi. Aniž bych mu to nutil. Prostě jsem řekl, že očividným krokem pro to, abychom mohli normálně pracovat, by bylo vynulování všeho toho, co začal Barack Obama, když v průběhu několika týdnů před odchodem z postu prezidenta, když bouchal dveřmi v zápalu hněvu, nechal zadržet ruské vlastnictví a tím porušil všechny Vídeňské konvence, vyhnal ruské diplomaty,“ řekl ministr.Hlava ruského ministerstva zahraničí dále uvedl, že jeho beseda s americkým ministrem zahraničí Antony Blinkenem po inauguraci Bidena byla „dobrosrdečná, klidná, pragmatická“. Ruský ministr řekl, že „potom začala vlna řetězových reakcí“. „My jsme to mimochodem dlouho trpěli – čekali jsme až do léta roku 2017, než jsme zareagovali, protože administrativa Donalda Trumpa nás prosila nereagovat na excesy odcházející administrativy Obamy, která opouštěla Bílý dům. Ale u administrativy Trumpa se nepodařilo tu situaci vrátit do normálních kolejí, proto jsme byli nuceni odpovědět více méně zrcadlově. Američané ale na tom nezůstali,“ řekl.Podle slov ministra, v rozhovoru ruského prezidenta Vladimira Putina s Bidenem hned po jeho inauguraci, v rozhovorech ministrů zahraničí, „nám řekli naši američtí konkurenti, že oni provádějí velký přehled vztahů s Ruskem a počítají s tím, že na základě výsledků tohoto rozhovoru mnoho bude jasnější“. „Ale výsledkem tohoto rozhovoru se staly nové sankce, na které jsme byli vynuceni odpovědět už ne prostě zrcadlově, ale jak jsme mnohokrát říkali – že my nakonec budeme jednat asymetricky. To se týká i existující parity ve věci množství diplomatů a dalších spolupracovníků, kteří pracují na amerických diplomatických misích v Rusku. Převyšují množství našich diplomatů v USA,“ uvedl Lavrov.Ministr dále zdůraznil, že na vztazích mezi USA a Ruskem závisí mezinárodní stabilita. „Jestli ale budeme hovořit o strategickém vidění našich vzájemných vztahů, tak velmi doufám, že ve Washingtonu také, stejně jako my, chápou odpovědnost za strategickou stabilitu na světě. Nejen problémy Ruska a USA, nejen problémy, které podstatně komplikují životy našich občanů, jejich kontakty, jednání, vedení byznysu a humanitárních projektů – to jsou ještě i problémy, které staví do velkého rizika mezinárodní bezpečnost v nejširším smyslu slova,“ dodal Lavrov.

