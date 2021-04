Mareš slaví 45! Už je známo, na co se můžeme těšit

https://cz.sputniknews.com/20210427/mares-slavi-45-uz-je-znamo-na-co-se-muzeme-tesit-14293435.html

Moderátor a zpěvák Leoš Mareš slaví 45 let a dostává četná blahopřání od svých věrných fanoušků. Co můžeme očekávat u příležitosti této události? 27.04.2021, Sputnik Česká republika

Zpěvák avizoval, že tuto sobotu 1. května pořádá narozeninový mejdan. Podle jeho slov, bude to popáté v rámci jeho projektu Staré pecky. Na dotyčnou slavnostní událost jsou pozvaní i jeho slavní kolegové z hudební branže: Helena Vondráčková, Michal David, Peter Nagy, Dara Rolins a Richard Krajčo. Zpěvákovi poblahopřála i jeho manželka Monika. Sdílela fotografii, na níž je vidět, jak vášnivě líbá svého vyvoleného.„Vše nejlepší k narozeninám, má lásko, děkuji za to, že jsi,“ napsala.Pod příspěvkem se objevilo obrovské množství reakcí sledujících. Zde publikujeme je malou část z nich. „Můj děda teď slaví 1. 5. 99 let! To je od vás pěkné dělat mu takovou prima párty,“ už se raduje z nadcházející akce uživatelka Marcela.„Nechť Ti život přinese jen to nejlepší, co člověku tento svět může dát, každý další den ať je o trochu krásnější a máš jen samé důvody od srdce se smát,“ vyjádřila se Iveta Fenix.„Vše nejlepší už máte, nej job, nej káru, nej ženu… tak hlavně to zdraví Leo, “ zareagovala Kristýna Kytlicová.„Všechno nej. Říkávám...přej si co chceš a já ti přeji, ať se ti to splní,“ okomentovala Lenka Spáčilová Olšarová.„Zrajete jak víno,“ lakonicky se vyslovila Monika Bímová.„Buďte každý den šťastný a milovaný. Krásný narozeninový den!“ adresovala dojemná slova Milada Guzmanová.„Já jsem ti chtěla popřát, ať jsou stále tak bezvadná řas jako dosud, ať tvůj humor je stále tak vnikající na i lepší, jste skvělí, moc ráda vás poslouchám, jste nej rádio a hlavně ty, jelikož máš narozeniny stejně jako má moc úžasná kamarádka, tak je vidět, že v tento den se rodili snad jen úžasní lidé, jako jste vy dva, krásné narozeniny ti přeje tvá věrná posluchačka Věrka,“ neskrývá emoce Věra Žirovnická. Leoš MarešLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém ročníku SuperStar usedl do křesla poroty.V roce 2018 se oženil s Monikou Koblížkovou. Na podzim 2018 nazpíval upravenou verzi písně „Být stále mlád“ s Karlem Gottem a z duetu se stal hit.Natočil také čtyři alba, na kterých se nacházejí mimo jiné i duety s Martinou Balogovou či Terezou Kerndlovou. Sám sebe nepovažuje za zpěváka. V roce 2015 měl svou vlastní talk show a zúčastnil se s Katarínou Štumpfovou soutěže České televize StarDance.

