Ministr zahraničí SR: Slovensko chce budovat vztahy s Ruskem na základě vzájemného respektu

Bratislava hodlá budovat vztahy s Moskvou na základě vzájemného respektu a dodržování norem mezinárodního práva. Oznámil to v úterý novinářům slovenský ministr... 27.04.2021, Sputnik Česká republika

„Slovensko chce budovat vztahy s Ruskem na základě vzájemného respektu a dodržování dobře známých norem mezinárodního práva,“ prohlásil šéf slovenské diplomacie.Korčok rovněž poznamenal, že má v úmyslu diskutovat o incidentu ve Vrběticích se svým českým protějškem Jakubem Kulhánkem 28. dubna.Korčok dodal, že tuto situaci lze vyřešit dialogem s Ruskou federací.Německý ministr zahraničí Heiko Maas před jednáním se svým slovenským protějškem uvedl, že Německo nabídlo České republice pomoc svého velvyslanectví v Moskvě s organizací práce po vyhoštění českých diplomatů z Ruska. „Existuje několik možností, jak solidaritu vyjádřit v praxi. Naše je, že jsme nabídli pomoc německého velvyslanectví v Moskvě, které již poskytuje pomoc při udržování efektivity českého velvyslanectví v Moskvě,“ podotkl Maas.Podle jeho slov již německý velvyslanec v Ruské federaci organizuje podporu činnosti českého velvyslanectví, ale není to snadné.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci informovali, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.V následné diplomatické přestřelce mezi Ruskem a Českem bylo vyhoštěno 18 ruských diplomatů z ruského velvyslanectví v Praze. Ti byli českou vládou označováni za „ruské špiony“. V reakci na to Moskva vyhostila 20 českých diplomatů z českého velvyslanectví v Moskvě.Česko tento čin považovalo za přehnaný. Dalo Rusku ultimátu, aby umožnilo návrat všech vyhoštěných českých diplomatů do Moskvy. Na to Rusko nepřistoupilo.Zatím posledním krokem roztržky bylo srovnání počtů diplomatů, kteří budou sloužit na ruském velvyslanectví v Praze s počty českých v Moskvě. Ti ruští diplomaté, jichž se to týká, mají čas do konce května, aby opustili území České republiky.Připomeňme také, že minulý týden Předseda vlády Slovenské republiky Eduard Heger na svém briefingu informoval o rozhodnutí vykázat tři diplomatické pracovníky ruského velvyslanectví v Bratislavě. Ruští diplomaté budou mít sedm dní na opuštění země.Slovensko se rozhodlo vyjádřit svou solidaritu vůči České republice, která nyní zažívá diplomatické napětí ve vztazích s Ruskem. Ve svém prohlášení slovenský premiér Eduard Heger uvedl, že Slovensko vyhostí tři ruské diplomaty, kterým byla udělená sedmidenní lhůta na odjezd ze země.„V souladu se současnou geopolitickou situací, a také se situací v Česku, musí tři zaměstnanci Velvyslanectví RF v Bratislavě během sedmi dnů opustit území Slovenska,” prohlásil Eduard Heger.

