Musk nevyloučil, že si pokoření Marsu vyžádá lidské oběti

V této souvislosti zakladatel společnosti SpaceX zdůraznil, že společnost nebude nikoho nutit, aby se vydal na Mars. „Pouze dobrovolníci,“ uvedl se smíchem.Podle něj dobrovolníků na podobný zážitek jsou tisíce, možná miliony.Musk dříve prohlásil, že lidstvo se musí snažit o to, aby se vrátilo na Měsíc a vytvořilo tam stálou základnu, později by mělo postavit město na Marsu.Expedice na MarsuBezpilotní vrtulník NASA Ingenuity úspěšně zvládl svůj první let na Marsu.Údaje o prvním letu se dostaly na Zemi až několik hodin po jeho ukončení.Vrtulník Ingenuity přiletěl na Mars v únoru, je součástí mise vozítka Perseverance. V NASA předpokládají, že vozítko bude pozorovat výzkum vrtulníku a předávat na Zemi snímky testovacího letu a také další údaje. Poté, co Ingenuity dokončí misi, se rover zaměří na svůj vlastní výzkum. Bude hledat známky starověkého života na dně kráteru Jezera, kde před miliardami let bylo jezero a říční delta.

