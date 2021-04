https://cz.sputniknews.com/20210427/na-slovensku-se-budou-moci-na-ockovani-registrovat-i-osoby-od-veku-16-let-14297292.html

Na Slovensku se budou moci na očkování registrovat i osoby od věku 16 let

Na Slovensku se budou moci na očkování registrovat i osoby od věku 16 let

Možnost přihlásit se do čekárny na očkování budou mít od čtvrtka 29. dubna i Slováci ve věku 16 let. Dnes se o tom v pořadu televize Markíza Na tělo zmínil... 27.04.2021, Sputnik Česká republika

slovensko

očkování

opatření

vakcína

Slovenský ministr uvedl, že za podmínky dodání přibližně milionu dávek vakcín od Pfizer/BioNTech, které by měly na Slovensko dorazit do konce května, by mohli být do konce června alespoň první dávkou vakcíny naočkováni všichni, kteří o to mají zájem.Padlo také, že tento týden by se mohl přehodnotit zákaz shromažďování. Ministr se však domnívá, že bude zapotřebí vyčkat ještě dva nebo tři týdny. Potřebu zachování nouzového stavu odůvodňuje tím, že pandemická situace rovněž jak i situace v slovenských nemocnicích není zcela stabilní.Do konce června by se podle slovenského ministra měla vyřešit i otázka plošného testování v té souvislosti, že mnoha mobilním odběrovým centrům končí smlouvy. Po skončení léta se také počítá s třetí vlnou koronaviru a s ní i s novými mutacemi. Je v plánu monitorování odpadových vod a testování určitých zdrojů nákazy. Ministr věří, že kontakty pozitivně testovaných osob se povede vytrasovat.Ministr se také vyjádřil i k plánovanému covid passu, který by měl kromě povolení na cestování obsahovat také informace o posledních testech.Cestování by mělo být podle něj trochu volnější, než tomu bylo v loňském roce.Nečekaně se ministr vyjádřil také k ruské vakcíně Sputnik V na Slovensku a její budoucnosti.„Do několika hodin mě má informovat ministr financí o dopisu, který přijde z ruské strany,“ uvedl ministr.

