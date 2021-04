https://cz.sputniknews.com/20210427/naproste-vitezstvi-politika-nad-moderatorkou-jana-bobosikova-vystavila-vysvedceni-cnn-prima-news-14295564.html

„Naprosté vítězství politika nad moderátorkou.“ Jana Bobošíková vystavila vysvědčení CNN Prima News

Moderátorka Jana Bobošíková se ve svém pořadu Aby bylo jasno vyjádřila k průběhu rozhovoru prezidenta Miloše Zemana s Terezií Tománkovou na obrazovkách CNN... 27.04.2021, Sputnik Česká republika

„Prezident Zeman poskytl rozhovor ke kauze Vrbětice. A zachoval se v něm velmi předvídatelně. Jako zkušený politik využil příležitosti. Komunikační zbraně a triky namíchal Miloš Zeman tak, aby řekl jen to, co říci opravdu chtěl. A aby se o rozhovoru mluvilo úplně všude,“ uvedla v úvodu svého videa Jana Bobošíková. Podle jejího názoru celý rozhovor prezidenta s Terezií Tománkovou vyzněl jako absolutní vítězství politika nad novinářkou.„Naprosté vítězství politika nad moderátorkou, které jsme viděli, to opravdu není pro CNN Prima News dobré vysvědčení,“ myslí si Bobošíková, která je sama zkušenou moderátorkou.„Prezident Zeman moderátorce v rozhovoru například řekl, že si sedí na uších, nebo že dělá chyby, nebo že není ve formě a je nechápavá. A spustil se křik! Moderátorku před predátorským prezidentem brání politici i novináři. „Je to buranské a odporné.“ „Je to neomalené a sprosté.“ CNN Prima News svou moderátorku hájí. „Celou situaci zvládla a předvedla vysokou profesionalitu ve vypjatých chvílích při rozhovoru s prezidentem.“ Co tedy moderátorka předvedla?“ tázala se.„Naprostou nepřipravenost, neschopnost improvizovat a nedůslednost,“ odpověděla obratem.Následně Bobošíková poukázala na chyby Tománkové při rozhovoru. A nebylo jich, jak sama řekla, málo.„Neupozornila na to, že prezident říká jen to, co sám říkat chce. Možná to ani nepoznala. Nedonutila prezidenta, aby řekl, že neodkryje své zdroje informací. Nedozvěděli jsme se, zdali byl prezident republiky o kauze Vrbětice informován před tiskovou konferencí premiéra a vicepremiéra, a čemu vlastně hlava státu vyjádřila podporu. Ponechala bez odpovědi otázku smlouvy o přátelství s Ruskem. Ponechala bez odpovědi i otázku, o čem hovořili s premiérem a vicepremiérem po tiskové konferenci oznamující ruský útok ve Vrběticích. Nechala hlavu státu zkrátka hovořit o tom, o čem chtěl Miloš Zeman hovořit sám, a ani na to diváky neupozornila,“ shrnula výkon Tománkové Jana Bobošíková.Podle jejího názoru si Miloš Zeman v podstatě celý rozhovor odmoderoval sám. Pak vyslovila radu pro CNN Prima News.„Prezident Miloš Zeman mistrně využil situace a rozhovor si v podstatě odmoderoval sám. Pokud myslí CNN Prima News svá slova o profesionalitě vážně. Pak by tento rozhovor měla zařadit jako školení pro své redaktory a moderátory. Profesorem v něm ale není moderátorka. Tentokrát je vyučujícím prezident,“ uzavřela Bobošíková své video.Projev ZemanaMiloš Zeman ve svém projevu na CNN Prima News, který pronesl před rozhovorem s Tománkou, uvedl, že ve zprávách BIS nejsou žádné důkazy, které by prokazovaly vinu Ruska na explozích ve Vrběticích.„BIS po dobu šesti let ve svých výročních zprávách, včetně jejich neveřejných částí, nikdy nezmiňovala kauzu Vrbětice. Teprve v posledních třech týdnech bylo vzneseno obvinění vůči dvěma ruským agentům, kteří působili na našem území, (…) a tito agenti byli obviněni, že způsobili výbuch ve Vrběticích,“ prohlásil Miloš Zeman v projevu.„Mohu konstatovat, že ve zprávě BIS se uvádí, a tuto větu jsem si podtrhl, že neexistují důkazy ani svědectví, že by tito agenti byli ve vrbětickém areálu,“ prohlásil ve svém projevu prezident. „Koneckonců, když se zkoumal druhý areál těsně před jeho výbuchem, nebyl v něm nalezen žádný výbušný systém,“ dodal.

