https://cz.sputniknews.com/20210427/pestitele-pozor-meteorologove-varuji-pred-mrazy-14292767.html

Pěstitelé, pozor! Meteorologové varují před mrazy

Pěstitelé, pozor! Meteorologové varují před mrazy

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před nočními a ranními mrazy ve vegetačním období, které potrápí převážně západní a východní lokality naší země. 27.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-27T12:46+0200

2021-04-27T12:46+0200

2021-04-27T12:46+0200

čr

mráz

úroda

počasí

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/389/12/3891239_0:220:2861:1829_1920x0_80_0_0_7aa23e71b2eadfdc264bd38fa65d91d2.jpg

Znamená to tedy, že počasí potrápí především zahrádkáře. Nehledě na to, že se oteplilo, noci a rána jsou pořád ještě mrazivé. Zmiňme, že výstraha má nízký stupeň nebezpečí a platí od úterní noci od 00.00 do středečního rána do 9.00.Výstraha před mrazy se týká Středočeského kraje (Beroun, Černošice, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kralupy nad Vltavou, Příbram, Rakovník, Sedlčany, Slaný), Jihočeského (Blatná, Český Krumlov, Kaplice, Milevsko, Písek, Prachatice, Strakonice, Vimperk, Vodňany), Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého (Chomutov, Kadaň, Louny, Podbořany, Žatec), Olomouckého (Jeseník, Šumperk) a Moravskoslezského kraje.Meteorologové však uvádí několik užitečných rad, jak uchránit úrodu před mrazy.

https://cz.sputniknews.com/20210427/lekar-rozptylil-popularni-mytus-o-skodlivosti-vajec-14284797.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mráz, úroda, počasí