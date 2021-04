https://cz.sputniknews.com/20210427/ruska-federalni-antimonopolni-sluzba-ulozila-spolecnosti-apple-pokutu-ve-vysi-12-milionu-dolaru-14294791.html

Ruská Federální antimonopolní služba zahájila v roce 2019 řízení proti americké společnosti Apple kvůli zneužití jejího dominantního postavení na trhu... 27.04.2021, Sputnik Česká republika

Ruská Federální antimonopolní služba uložila společnosti Apple pokutu ve výši 12 milionů dolarů. Americký technologický gigant musí tuto částku zaplatit za zneužití dominantního postavení. Uvádí se ve zprávě ruské služby.Apple nesouhlasí s výše uvedenou pokutou od Federální antimonopolní služby. Společnost se odvolá.10. srpna Federální antimonopolní služba informovala, že uznala Apple za společnost, která zneužívá své dominantní postavení na trhu distribuce aplikací ve dvou bodech - zabránění vývojářům aplikací rodičovské kontroly a netransparentní pravidla pro přístup aplikací do App Store.Případ byl původně zahájen na žádost společnosti Kaspersky Lab, která poukázala na neoprávněné odmítnutí verzí programu rodičovské kontroly Kaspersky Safe Kids (KSK) ze strany společnosti Apple, v důsledku čeho další verze KSK ztratila „podstatnou součást svých funkcí“. Zároveň Apple implementovala v iOS 12 vlastní aplikaci Screen Time, která je funkčně podobná aplikacím rodičovské kontroly.Ruská služba odhalila, že společnost Apple, která zaujímá 100 % trhu distribuce mobilních aplikací v operačním systému iOS, od října roku 2018 trvale omezovala nástroje a možnosti pro vývoj aplikací rodičovské kontroly, v důsledku čehož většina funkcí aplikací od jiných vyvojářů byla ztracena.Služba vydala společnosti směrnici, která ji zavázala k odstranění ze své dokumentace ustanovení, která jí z jakéhokoli důvodu umožňují z App Store odstranit aplikace jiných vývojářů, zabránit preferenčním podmínkám pro programy vlastního vývoje a rovněž zajistit, aby vývojáři aplikací rodičovské kontroly je mohli distribuovat v App Store, aniž by došlo ke ztrátě důležitých funkcí.Společnost Apple je povinna vyhovět směrnici do 30. listopadu a nahlásit to Federální antimonopolní službě během pěti dnů od data splnění požadavku.

