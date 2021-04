https://cz.sputniknews.com/20210427/rusko-zopakovalo-30-let-stary-vesmirny-rekord-14289856.html

Rusko zopakovalo 30 let starý vesmírný rekord

Rusko zopakovalo 30 let starý vesmírný rekord

Rusko za dva a půl roku provedlo 58 bezporuchových startů vesmírný raket za sebou, čímž zopakovalo rekord, který byl v moderní historii stanoven téměř před 30... 27.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-27T09:16+0200

2021-04-27T09:16+0200

2021-04-27T09:16+0200

svět

sojuz 2

vesmír

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/02/12874665_45:0:2742:1517_1920x0_80_0_0_6cbc89a60517089f1146992feb6b257f.jpg

V pondělí z kosmodromu Vostočnyj odstartovala nosná raketa Sojuz 2.1b, která na oběžnou dráhu úspěšně vyvedla 36 britských komunikačních satelitů OneWeb.Od poslední havárie v roce 2018 to byl 58. úspěšný ruský start vesmírných raket. Tehdy byl kvůli poruše oddělení jednotlivých stupňů raket přerušen pilotovaný start rakety Sojuz FG, která se Sojuzem MS-10 mířila k Mezinárodní vesmírné stanici. Díky systému havarijní záchrany ruský kosmonaut Alexej Ovčinin a americký astronaut Nick Hague úspěšně přistáli.Od poslední poruchy uplynulo dva a půl roku a Rusko vykonalo 27 úspěšných vesmírných startů z Bajkonuru, 19 z Plesecku, pět z Vostočnovo a sedm z Guyanského kosmického centra. Pro srovnání za toto období po celém světě došlo k 17 startům, které skončily neúspěšně – osm v Číně, tři v Íránu, tři v USA, dva ve Francii a jeden na Novém Zélandu.Současná bezproblémová série ukončila řadu každoročních neúspěchů při ruských startech. V letech 2010, 2013 a 2016-2018 vždy proběhla jedna havárie, v letech 2012 a 2015 došlo dokonce ke dvěma haváriím, v roce 2014 byly zaznamenány tři havárie a v roce 2011 čtyři.V historii moderní ruské kosmonautiky byl stejný rekord úspěšných vesmírných startů stanoven v období od února 1992 do února 1993.Sovětský svaz v období od ledna 1983 do listopadu 1984 provedl 185 úspěšných vesmírných startů za sebou.V březnu 2021 generální ředitel Roskosmosu Dmitrij Rogozin, který na tento post usedl v roce 2018, oznámil, že státní korporace udělá všechno, aby zachovala bezporuchovost vesmírných startů, i když to není lehký úkol.Start nosné rakety Sojuz 2.1bRaketa Sojuz 2.16 dnes odstartovala z kosmodromu Vostočnyj se 36 komunikačními satelity britské společnosti OneWeb.Několik minut po startu raketa horní stupeň Fregat vynesla suborbitální trajektorii. Horní stupeň satelity dopraví na oběžnou dráhu do výšky asi 450 kilometrů. Od startu do konce operace podle společnosti Arianespace uběhly tři hodiny 51 minut a 40 sekund.Aby byly všechny satelity vyneseny do požadovaných bodů, horní stupeň Fregat bude muset provést dva zážehy motoru. Aparáty se oddělovaly ve skupinách, celkem proběhlo devět oddělení od horního stupně. Dále se aparáty již samotně díky svým motorům dostanou na „pracovní místa“.

https://cz.sputniknews.com/20210426/z-kosmodromu-vostocnyj-odstartovala-raketa-sojuz-2-se-36-satelity-oneweb-14275137.html

https://cz.sputniknews.com/20210426/roskosmos-informoval-o-novem-modulu-pro-ruskou-orbitalni-stanici-14277972.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sojuz 2, vesmír, rusko