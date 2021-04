https://cz.sputniknews.com/20210427/rusky-resort-diplomacie-si-na-stredu-28-dubna-predvolal-velvyslance-pobaltskych-zemi-a-slovenska-14298663.html

Ruské MZV předvolá na zítřek velvyslance Slovenska a pobaltských zemí

Ruské MZV předvolá na zítřek velvyslance Slovenska a pobaltských zemí

Velvyslanci pobaltských států a vedoucí diplomatické mise Slovenska byli předvoláni 28. dubna na ruské ministerstvo zahraničí. Informoval o tom v úterý ruský... 27.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-27T18:48+0200

2021-04-27T18:48+0200

2021-04-27T19:02+0200

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

diplomat

diplomatické vztahy

diplomati

velvyslanectví

velvyslanec

diplomacie

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1217/37/12173747_0:230:3071:1957_1920x0_80_0_0_646c6314f225547315a73447c885ce58.jpg

„Velvyslanci pobaltských zemí a Slovenska byli na středu předvoláni na (ruské, pozn. red.) ministerstvo zahraničí,“ uvedlo ministerstvo.Dne 23. dubna Lotyšsko, Litva a Estonsko oznámily, že vyhošťují ruské diplomaty a obviňují je z činností neslučitelných s diplomatickým statusem (u Lotyšska a Estonska se to týká jedné osoby, v případě Litvy dvou). Dne 22. dubna se Slovensko rozhodlo označit tři ruské diplomaty za persony non grata.Slovensko se rozhodlo vyjádřit svou solidaritu vůči České republice, která nyní zažívá diplomatické napětí ve vztazích s Ruskem. Ve svém prohlášení slovenský premiér Eduard Heger uvedl, že Slovensko vyhostí tři ruské diplomaty, kterým byla udělená sedmidenní lhůta na odjezd ze země.Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová tehdy uvedla, že Rusko je hluboce zklamáno rozhodnutím Bratislavy vyhostit ruské diplomaty.Na krok slovenské vlády zareagovalo i ruské velvyslanectví v Bratislavě. Ve svém oficiálním prohlášení ruští diplomaté poznamenali, že rozhodnutí Bratislavy poškozuje historicky dobré vztahy mezi oběma zeměmi.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci oznámili, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.V následné diplomatické přestřelce mezi Ruskem a Českem bylo vyhoštěno 18 ruských diplomatů z ruského velvyslanectví v Praze. Ti byli českou vládou označeni za „ruské špiony“. V reakci na to Moskva vyhostila 20 českých diplomatů z českého velvyslanectví v Moskvě. Česká strana tento čin považovala za přehnaný. Dala Rusku ultimátum, aby umožnilo návrat všech vyhoštěných českých diplomatů do Moskvy. Rusko na to však nepřistoupilo.Zatím posledním krokem roztržky bylo srovnání počtů diplomatů, kteří budou pracovat na ruském velvyslanectví v Praze s počty českých diplomatů v Moskvě. Ti ruští diplomaté, kterých se to týká, mají čas do konce května, aby opustili území České republiky.Za zmínku též stojí, že v neděli prezident České republiky Miloš Zeman přednesl poprvé ke kauze mimořádný projev ke spoluobčanům. Zeman zejména uvedl, že ve zprávě kontrarozvědky nebyly žádné důkazy nebo svědectví o tom, zda se na území skladů nacházeli agenti zahraničních zpravodajských služeb. Zmínil se také, že v současnosti existují dvě verze toho, co se stalo ve Vrběticích. Nutno podotknout, že k oněm dvěma verzím se vyslovil i premiér Babiš a vicepremiér Jan Hamáček. Podle obou existuje verze jen jedna.

https://cz.sputniknews.com/20210427/ministr-zahranici-sr-slovensko-chce-budovat-vztahy-s-ruskem-na-zaklade-vzajemneho-respektu--14296944.html

https://cz.sputniknews.com/20210422/slovensko-vyhosti-tri-ruske-diplomaty-prohlasil-premier-eduard-heger-14230870.html

STEV.SEAGAL T.G.Masaryk prohlásil: Rusko je náš přítel !!! Já ještě musím dodat, že ten největší a jediný !!! Stydím se za Bureše a Hamáčka, kteří křivě a se zlým úmyslem obvinili Rusko z výbuchu v muničním a zbrojním skladě ve Vrběticích !!! Nemají ani důvěryhodné svědky ani důkazy či dokumenty o tom, že by to mohli provést ruští tajní agenti GRU, což zdůraznil i ctěný prezident ČR Miloš Zeman, který má spolu s premiérem přístup k tajným informacím BIS a tak ví vše !!! Rusko nás považuje kvůli zaprodancům, kolaborantům a vlastizrádcům z prozápadního demobloku + ČSSD + ANO 2011 za osu Zla Západního satanského a zločinného světa kvůli těmto temným a fašistickým silám v ČR !!! Proklínám demoblok, vládu ČR jako Antikristy a Satanisty co chtějí mermemocí vyvolat 3.WW kde nebude ani vítěz ani poražený a nastane nezvratný konec světa, konec lidstva a všeho živého na planetě Zemi a možná i Země se rozpadne ve strašné termonukleární válce. Jsme ovládání temnými silami ZLA a násilí z USA, EU, NATO a Západu 6

6

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

diplomat, diplomatické vztahy, diplomati, velvyslanectví, velvyslanec, diplomacie, rusko