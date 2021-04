https://cz.sputniknews.com/20210427/stan-jsou-politicke-prostitutky-buh-nas-ochranuj-pred-piraty-babis-spustil-kanonadu-14296338.html

„STAN jsou politické prostitutky. Bůh nás ochraňuj před Piráty.“ Babiš spustil kanonádu

„STAN jsou politické prostitutky. Bůh nás ochraňuj před Piráty.“ Babiš spustil kanonádu

Předseda vlády Andrej Babiš ve své rubrice Pojď do mě vysvětlil svůj vztah k současným stranám české politické scény. Schytala to ODS, STAN a Piráti. 27.04.2021, Sputnik Česká republika

„Samozřejmě, koalice mají jediný cíl – odstranit Babiše z politiky,“ řekl o předvolebních koalicích předseda vlády. ODS podle názoru premiéra udělala chybu, že se spojila do předvolební koalice s TOP 09 a KDU-ČSL, neboť tyto strany již při předchozích volbách v roce 2017 měly velmi malý volební zisk.„A ta druhá koalice – Piráti a STAN. Piráti, to je samozřejmě největší problém. To bude samozřejmě o migraci, zvyšování daní, možná to tady všechno znárodní. Řídit nás budou ze zahraničí, bude to všechno proti našim tradicím, proti naší kultuře,“ konstatoval Andrej Babiš.„Oni patří na ty lodě, tam jako piráti loupili, myslím, že už tady postupně taky loupí, jak to čtu, a jsou absolutně neschopní něco řídit. To vidíme v Praze. Praha má na účtu 88 miliard a oni nejsou schopní vůbec nic ani investovat,“ dodal na účet Pirátů předseda vlády.„STAN ten vlastně zneužil tu značku starostů, ti zase chtějí jenom peníze pro ty svoje starosty a obce,“ myslí si premiér.Podle jeho slov politická strana STAN je složena z lidí, kteří se snaží jít s různými jinými stranami, aby mohli zůstat na politickém výsluní.„Někteří lidé tam (ve STANu – red.) nejdříve byli vlastně s Miroslavem Kalouskem, potom byli s KDU-ČSL, už měli společné spoty. Oni jsou takové politické prostitutky. A teď jsou s Piráty, protože Piráti jsou ta budoucnost této země, podle médií, podle České televize,“ uvedl předseda vlády.Podle jeho slov úřadující předseda Pirátů Ivan Bartoš chtěl kandidovat za ANO na post pražského primátora. Před Piráty ovšem varoval, neboť prý nemají vůbec žádné zkušenosti.„Ten Bartoš vždycky chtěl za nás kandidovat na primátora Prahy. Oni nemají žádné zkušenosti s ničí, ale už mají rozdělenou vládu, ministerské posty, tak uvidíme. Bůh ochraňuj naši zemi,“ uzavřel své vyjádření Andrej Babiš.Předvolební preferencePodle několika posledních předvolebních modelů by ve volbách, pokud by se konaly v měsíci dubnu, zvítězili Piráti v koalici se STAN, na druhém místě by se umístilo ANO předsedy vlády Andreje Babiše. Na třetím místě by se umístila koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL). Parlamentní volby jsou naplánované na říjen letošního roku.

