Štěpánek: Podle České televize jsou Pekarová Adamová a Rakušan nejvýznamnější čeští politici

„Prosím, seznamte se! Toto jsou dva zdaleka nejvýznamnější politici České republiky. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a předseda STAN Vít Rakušan. Z čeho tak soudím? Z jejich dennodenního výskytu na obrazovce České televize. Nemine den, aby právě tyto dvě osoby cokoli nekomentovaly, nevyskytovaly se v reportážních příspěvcích, nebyly zvány do studia,“ uvedl v úvodu svého vyjádření na sociálních sítích. Svůj post doprovodil fotografií právě Markéty Pekarové Adamové a Víta Rakušana.„Pokud by vás snad zajímalo, proč to tak je a moje odpověď by měla vycházet z objektivních skutečností, musel bych odpovědět, že opravdu nevím. Pekarová Adamová i Rakušan totiž ve sněmovně reprezentují dva nejmenší poslanecké kluby. TOP 09 má sedm poslanců, STAN šest,“ dodal.Podle jeho názoru, příliš časté objevování zástupců těchto politických stran na obrazovce České televize je v rozporu se zákony, podle nichž má být Česká televize řízena a otázka ohledně příliš častého výskytu těchto politiků na obrazovce tedy musí směřovat na odpovědné ředitele ČT.„Proč tedy Česká televize právě tyhle dva den co den fedruje na televizní obrazovku? Na to by spíš měl odpovědět někdo z managementu České televize. Veřejnoprávní televize se tím totiž zpronevěřuje svému zákonnému zadání, že její informace mají být objektivní, vyvážené a všestranné,” myslí si mediální expert.Štěpánek Českou televizi nařkl z komunistických praktik a snahy o monopolizaci vlivu na informovanost veřejnosti.„Na Kavčích horách ale zřejmě žijí v představě, že vedoucí úlohu KSČ nahradila vedoucí úloha České televize, takže právě oni a jen oni, rozuměj hoši a děvčata z Kavčích hor plus hoši a děvčata, co s nimi mluví, jsou oprávněni formovat českou politickou scénu dle vlastních představ,“ prohlásil„Té jejich touze rozumím. Jediné, co ale nechápu, je, proč jim to my ostatní máme povinným televizním výpalným platit,” uzavřel svůj post na Facebooku Petr Štěpánek.Kritika České televizeMediální expert Petr Štěpánek patří mezi dlouhodobé kritiky fungování České televize. Včera ji například častoval za to, že podle jeho názoru ignoruje existenci hnutí Trikolora. Poukázal na to, že podle platného úzu má zastoupení politiků na obrazovce přibližně odpovídat procentuálními zastoupení jednotlivých stran v Poslanecké sněmovně. Trikolóra prý ale nedostává v České televizi slovo. „Politická scéna je živý organismus. Strany vznikají i zanikají. Zpravodajství to musí reflektovat. Nebo snad, když se od ODS odloupla Unie svobody, tak ji Česká televize na obrazovku nepouštěla? Naopak. Byla tehdy miláčkem českotelevizních redaktorů,“ prohlásil na konto zpravodajské politiky ČT.

