https://cz.sputniknews.com/20210427/ukrajinske-ministerstvo-zahranici-vyhostilo-ruskeho-konzula-v-odese-14293250.html

Ukrajinské ministerstvo zahraničí vyhostilo ruského konzula v Oděse

Ukrajinské ministerstvo zahraničí vyhostilo ruského konzula v Oděse

Ukrajinské ministerstvo zahraničních věcí vyhlásilo ruského konzula v Oděse za nežádoucí osobu pro pobyt na území státu. Diplomat musí opustit Ukrajinu do 30... 27.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-27T13:00+0200

2021-04-27T13:00+0200

2021-04-27T13:04+0200

svět

diplomati

rusko

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/520/13/5201303_0:0:3151:1773_1920x0_80_0_0_a7c282eaaed553d89816249b2a351519.jpg

V pondělí Moskva vyhostila zaměstnance ukrajinského velvyslanectví v Rusku. Ten musí opustit zemi do 30. dubna.Rusko dříve vyhostilo ukrajinského konzula v Petrohradě Alexandra Sosonjuka. Podle FSB byl zadržen při přijímání informací utajované povahy. V resortu uvedli, že jeho činnost „je vůči Rusku nepřátelská a neslučitelná se statusem diplomatického pracovníka“. Sosonjuk opustil zemi 21. dubna.V reakci na to ukrajinské úřady vyjádřily protest a vyhlásily za personu non grata zaměstnance ruské diplomatické mise v Kyjevě. Ten se 21. dubna také vrátil do Ruska.

https://cz.sputniknews.com/20210426/rumunsko-vyhostilo-zastupce-vojenskeho-atase-ruska-14280032.html

2

rusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

diplomati, rusko, ukrajina