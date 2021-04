V NASA se připravují na srážku asteroidu se Zemí

https://cz.sputniknews.com/20210427/v-nasa-se-pripravuji-na-srazku-asteroidu-se-zemi-14293860.html

Odborníci z Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) se budou připravovat na srážku potenciálního asteroidu se Zemí. Informuje se o tom na webu úřadu. 27.04.2021, Sputnik Česká republika

Vědci z Jet Propulsion Laboratory (JPL), což je součástí NASA, provedou rozsáhlý výzkum. Cvičení umožní odborníkům z NASA a příslušným organizacím v jiných zemích vypracovat plán, který by pomohl vyhnout se srážkám s vesmírnými tělesy nebo minimalizovat škody způsobené takovými událostmi. Výzkum začne 26. dubna - společně se zahájením konference IAA Planetary Defence Conference a bude trvat pět dní.Podle jeho slov pomůže předcházet katastrofě právě příprava a koordinace kroků zmocněných orgánů po celém světě.Dne 26. dubna mají účastníci konference IAA Planetary Defense Conference vyhlásit cvičný poplach týkající se nebezpečného přiblížení jistého asteroidu k Zemi. Během pěti dní se pak specialisté budou zabývat plánováním trajektorie vesmírného tělesa a vypracují kroky k eliminaci hrozby. Podle slov vědců bude podobný poplach zahájen pokaždé, kdy pravděpodobnost srážky Země s určitým vesmírným tělesem bude alespoň 1 ku 100.Asteroid 2020 WU5Astronomové v lednu informovali, že ve vzdálenosti přibližně osm milionů kilometrů od Země proletí potenciálně nebezpečný asteroid 2020 WU5. Trajektorie jeho orbity byla uvedena na portálu Laboratoře proudového pohonu NASA.Asteroid 2020 WU5 byl objeven 29. listopadu 2020 na snímcích udělaných vesmírným teleskopem NEOWISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer) a 4. prosince byl zařazen do Elektronického oběžníku malých planet Mezinárodní astronomické unie (IAU). Asteroid patří do skupiny Apollo, do které astronomové řadí objekty kolem Země, jejichž orbity přetínají zemskou z vnější strany. Podle odhadů vědců činí jeho průměr 0,5 až 1,1 km. 2020 WU5 se pohybuje po obloze na pozadí souhvězdí Lodní zádě, Jednorožce, Malého psa, Blíženců a Vozky. Maximální sblížení se Zemí se očekávalo v noci z 13. na 14. ledna. Podle výpočtů měla jeho záře činit 12,9 hvězdných velikostí, úhlová rychlost 33,4 úhlových sekund za minutu.Nehledě na to, že asteroid měl proletět dost daleko od Země, podle různých odhadů 8,1-7,5 milionu kilometrů, patřil k potenciálně nebezpečným objektům.

