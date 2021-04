https://cz.sputniknews.com/20210427/vakcina-sputnik-v-prochazi-ctyrmi-fazemi-cisteni-uvedl-jeji-vyrobce-14297688.html

Vakcína Sputnik V prochází čtyřmi fázemi čištění, uvedl její výrobce

Vakcína Sputnik V prochází čtyřmi fázemi čištění, uvedl její výrobce

Ruská vakcína Sputnik V prochází čtyřmi fázemi čištění, což zvyšuje náklady na výrobu, ale poskytuje „neuvěřitelnou“ čistotu produktu. Uvedl to zástupce... 27.04.2021, Sputnik Česká republika

Brazilský lékový úřad Anvisa dříve zamítl žádost regionálních úřadů o dovoz vakcíny Sputnik V, dokud nebudou poskytnuty „chybějící informace“.Pozastavení schválení ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik V ze strany brazilského regulačního úřadu má politický podklad a nemá nic společného s přístupem k informacím ani s vědou, uvádělo se dříve na twitterovém účtu ruské vakcíny.V průběhu zasedání, které se vysílalo na webu regulačního úřadu, představenstvo Anvisa hlasovalo pro odmítnutí povolení dovozu Sputniku V, o něž usilují od začátku dubna guvernéři 14 států Brazílie.Zjištěné nedostatkyPřed debatami a hlasováním doporučili techničtí odborníci agentury zamítnout žádost o dovoz ruské vakcíny do té doby, „než budou poskytnuty informace pro nápravu zjištěných nedostatků“.Začátkem dubna Nejvyšší soud Brazílie agentuře Anvisa stanovil termín do konce tohoto měsíce, aby přijala rozhodnutí o dovozu vakcíny Sputnik V, v opačném případě by mělo být povolení vydáno automaticky. Regulační úřad požádal, aby mu bylo poskytnuto více času „na sběr informací o efektivitě a bezpečnosti přípravku“.Vakcína Sputnik V byla schválena již v 60 zemích s celkovým počtem obyvatel přibližně tři miliardy. Podle počtu schválení státními regulátory obsadil Sputnik V druhé místo na světě. Účinnost vakcíny činí 97,6 % podle výsledků analýzy údajů 3,8 milionu očkovaných obyvatel RF, což je víc než data dříve zveřejněná časopisem The Lancet (91,6 %), sdělil dříve Ruský fond přímých investic (RFPI) a Ústav epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji.

