Ve čtvrtek se budou v ČR konat demonstrace proti inklinaci k Rusku. Pořádá je Milion chvilek

Ve čtvrtek se budou v ČR konat demonstrace proti inklinaci k Rusku. Pořádá je Milion chvilek

Ve čtvrtek se plánuje konání demonstrací proti inklinaci prezidenta a dalších politiků k Rusku. Konat se mají v Praze a dalších desítkách měst. Akci pořádá... 27.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-27T15:57+0200

2021-04-27T15:57+0200

2021-04-27T15:57+0200

Uvádí se, že protest začne v Praze v 18:00. Kromě hlavního města se však budou demonstrace konat i v Plzni, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Brně nebo ve Zlíně. Spolek se vyjádřil i v tom smyslu, že k rozkladu ČR přispívá i střet zájmů, o kterém se hovoří v souvislosti s premiérem Babišem. Na demonstraci v hlavním městě bude vystupovat bývalý ministr pro lidská práva a národnostní menšiny Michael Kocáb či například Eugenie Číhalová, zástupkyně ruské menšiny v Radě vlády pro národnostní menšiny.Spolek uvádí, že budou během akce dodržována všechna protikoronavirová hygienická opatření a doporučení, o což žádají organizátoři samotné účastníky. Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci oznámili, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.V následné diplomatické přestřelce mezi Ruskem a Českem bylo vyhoštěno 18 ruských diplomatů z ruského velvyslanectví v Praze. Ti byli českou vládou označeni za „ruské špiony“. V reakci na to Moskva vyhostila 20 českých diplomatů z českého velvyslanectví v Moskvě. Česká strana tento čin považovala za přehnaný. Dala Rusku ultimátum, aby umožnilo návrat všech vyhoštěných českých diplomatů do Moskvy. Rusko na to však nepřistoupilo.Zatím posledním krokem roztržky bylo srovnání počtů diplomatů, kteří budou pracovat na ruském velvyslanectví v Praze s počty českých diplomatů v Moskvě. Ti ruští diplomaté, kterých se to týká, mají čas do konce května, aby opustili území České republiky.Za zmínku též stojí, že v neděli prezident České republiky Miloš Zeman přednesl poprvé ke kauze mimořádný projev ke spoluobčanům. Zeman zejména uvedl, že ve zprávě kontrarozvědky nebyly žádné důkazy nebo svědectví o tom, zda se na území skladů nacházeli agenti zahraničních zpravodajských služeb. Zmínil se také, že v současnosti existují dvě verze toho, co se stalo ve Vrběticích. Nutno podotknout, že k oněm dvěma verzím se vyslovil i premiér Babiš a vicepremiér Jan Hamáček. Podle obou existuje verze jen jedna.Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov označil prohlášení českého prezidenta Miloše Zemana o nutnosti vyšetřování všech verzí výbuchů ve Vrběticích za rozumné.

česká republika

2021

milion chvilek pro demokracii, protest, andrej babiš, demonstrace, česká republika