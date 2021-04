https://cz.sputniknews.com/20210427/ve-snaze-utect-do-nemecka-riskovali-svuj-zivot-ceska-policie-zadrzela-migranty-z-afriky--14297463.html

Ve snaze utéct do Německa riskovali svůj život. Česká policie zadržela migranty z Afriky

Server iDnes informuje o tom, že pátek v noci odhalili policisté na Vysočině dva africké migranty, kteří hazardovali se svým zdravím a životem. Uprchlíci... 27.04.2021

Uvádí se, že dva mladé muže policisté dopadli na dálničním odpočívadle na 84. kilometru D1 ve směru na Prahu. Zrovna tam migranti vylezli z podvozku ven.Ukázalo se, že běženci neměli u sebe žádné doklady a nemohli prokázat svou totožnost. Podařilo se zjistit, že šlo o migranty, kteří žádali o azyl v Srbsku a kteří na území České republiky byli neoprávněně. Podle svých slov, Afričané se chtěli dostat do Německa.„Cizince jsme eskortovali na odbor cizinecké policie, kde jsme s nimi zahájili úkony správního řízení. Šetřením v příslušných databázích a po provedení identifikačních úkonů jsme zjistili, že jde o občany Maroka a Alžírska,“ přiblížil vedoucí cizinecké policie na Vysočině Oldřich Chaloupka.Podotýká se, že oba migranti podstoupili test na covid-19, jehož výsledky byly negativní. Do České republiky uprchlíci přijeli i v podvozku kamionu. Podle policie jejich cesta byla příliš riskantní a nebezpečná pro život.Publikace připomíná, že oba muži na území České republiky vstoupili v době, kdy platí ochranná opatření ministerstva zdravotnictví proti šíření onemocnění covid-19. Pro lidi z vybraných třetích zemí je vstup do Česka zakázán.Po provedení všech procesních úkonů Afričané byli umístěni do Zařízení pro zajištěné cizince. Afričané i na SlovenskuSlovenští policisté zajistili 15. dubna poblíž obce Černé (okres Čadca) hned tři Afričany, kteří měli k našim sousedům přicestovat v podvozku kamionu. Takové informace se objevily na facebookovém účtu dané policie.Tuto informaci Tiskové agentuře Slovenské republiky (TASR) následně potvrdila také mluvčí prezídia Policejního sboru (PS) Denisa Bárdyová.Poznamenala, že se má jednat o státní příslušníky Tuniska, Alžírska a Maroka.„Během provádění potřebných úkonů všichni tři projevili zájem o azyl na území Slovenské republiky,“ doplnila k věci mluvčí.

