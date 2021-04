https://cz.sputniknews.com/20210427/vevodkyne-kate-udajne-lituje-ze-se-zapletla-do-telenovely-prince-harryho-14294618.html

Vévodkyně Kate údajně lituje, že se zapletla do „telenovely" prince Harryho

27.04.2021

Podle zdrojů nechtěli princ William ani jeho manželka Kate „povýšit telenovelu“ prince Harryho a Meghan Markleové týkající se jejich odchodu z královské rodiny. Zejména má vévodkyně prý litovat toho, že do ní byla „zapletena“ navzdory blízkému vztahu s vévodou ze Sussexu. Nutno podotknout, že v královské rodině jsou stále napjaté vztahy. Princ Harry se poprvé od skandalózního rozhovoru s Oprah Winfreyovou setkal s královskou rodinou na pohřbu jeho dědečka, prince Philipa. Ten se konal v Kapli svatého Jiří na hradě Windsor. Novináři se ceremoniálu nesměli zúčastnit, s výjimkou provozovatelů živého vysílání.V kostele bylo přítomno jen 30 lidí, a to v souladu s koronavirovými opatřeními. Podle dřívějších plánů mělo být na pohřeb prince Philipa pozváno 800 lidí, ale pandemie se zasloužila o velmi významné úpravy obřadu.Právě na dané smutné události si média všimla, že Kate plnila roli „mediátora“. Princové Harry a William byli viděni, jak spolu hovoří na pohřbu jejich dědečka prince Philipa. Připojila se k nim k Williamova manželka Kate Middletonová. Rozhovor se odehrál, když šli z Kaple svatého Jiří, kde se odehrával pohřeb. Jak píše britský portál Express, nebylo jasné, zdali spolu bratři budou hovořit, vzhledem k posledním událostem okolo prince Harryho.Dohady o tom, že bratři spolu nebudou mluvit, byly podpořeny i tím, že během ceremonie nešli za rakví svého dědečka bok po boku, nýbrž se mezi nimi nacházel ještě jeden člověk.Situace v královské rodiněNutno podotknout, že celá královská rodina je nyní spojována s rozhovorem prince Harryho a jeho manželky Meghan, který poskytli moderátorce Oprah Winfreyové. V něm totiž zaznělo několik senzačních informací, které se nepříjemným způsobem podepsaly na královské rodině a obrazu britské monarchie. Meghan Markleová v interview například uvedla, že někdo z příbuzných manžela byl znepokojen barvou pleti jejich dítěte (Oprah později upřesnila, že se nejednalo o královnu Alžbětu II. ani o jejího manžela prince Philipa). Situaci však krátce okomentoval Harryho bratr, princ William, který popřel, že by královská rodina byla rasistická. Přiznal ale, že se svým bratrem již delší čas nemluvil.

