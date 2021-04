https://cz.sputniknews.com/20210427/vsedni-dny-superspiona-tom-cruise-visi-z-vlaku-a-zachycuje-padajici-kameramany-14296721.html

Všední dny superšpióna. Tom Cruise visí z vlaku a zachycuje padající kameramany

Všední dny superšpióna. Tom Cruise visí z vlaku a zachycuje padající kameramany

Vypadá to, že tahle mise je splnitelná. Na síti se objevily nové fotografie z natáčení, na kterých hlavní herec Tom Cruise visí na okraji jedoucího vagónu... 27.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-27T21:49+0200

2021-04-27T21:49+0200

2021-04-27T21:49+0200

celebrity

celebrita

herec

film

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1b/14296564_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_442cc515b99f7aa5f67da19c891f988c.jpg

Navzdory jeho minulým zraněním a skutečnosti, že hvězdě bude za pár měsíců 59 let, Cruise stále předvádí všechny své vlastní typické triky.Nejnovější pohled na smrtelný trik Cruise na natáčení Mission: Impossible 7 přichází díky Instagramu režiséra Christophera McQuarrieho. Na záběrech je vidět, jak Cruise visí na boku vlaku.Na základě této fotografie se zdá, že scéna, kterou natáčejí, bude pravděpodobně návratem k vysokorychlostní vlakové sekvenci z původního filmu Mission: Impossible z roku 1996. Tato fotografie je pohledem na to, co bude jistě mnoho Cruiseových charakteristických triků v Mission: Impossible 7.Záchrana kameramanaTom Cruise dokázal, že není jen akčním hrdinou na stříbrném plátně, když se ve čtvrtek vrhl na pomoc kameramanovi, který ztratil půdu pod nohama při natáčení scén do Mission Impossible 7 na železnici North Yorkshire Moors.Zatímco kameraman měl na sobě postroj, osmapadesátiletý herec ho galantně chytil, aby zabránil pádu a vytáhl ho nahoru, aby našel rovnováhu na ocelové římse.K Tomovi, který hraje špiona Ethana Hunta, se připojila herečka Hayley Atwellové a dvojice natáčela odvážné scény, které zahrnovaly běh po vlaku, když projížděl bažinami.Tom, který byl sám připoután postrojem, si všiml, že kameraman má během natáčení potíže, a skočil do akce.Režisér akční série Mission: Impossible Christopher McQuarrie pracuje na sedmém a osmém filmu paralelně. Podrobnosti o zápletce pokračování nejsou zveřejněny. Spolu s veterány z akční série se v nových filmech na obrazovce objeví Hayley Atwellová, Pom Clementieff a Shey Whigham. Není zatím jasné, jaké role budou hrát.První film Mission: Impossible měl premiéru v roce 1996, v hlavní roli s Tomem Cruisem. Film je založen na seriálu Mission Impossible. Středem příběhu je příběh agenta Ethana Hunta, kterého hraje Tom Cruise.Údajně film Mission: Impossible 7 vyjde v roce 2022 a film Mission: Impossible 8 v roce 2023.

https://cz.sputniknews.com/20201015/58lety-tom-cruise-opet-sokuje-herec-natacel-v-rime-honicky-do-filmu-mission-impossible-7-12654508.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

celebrita, herec, film