Cestování mezi Českem a Slovenskem bude umožněno i bez covid pasu, shodli se Kulhánek a Korčok

Český ministr zahraničí Jakub Kulhánek dnes v rámci své první pracovní zahraniční cesty vyrazil na Slovensko, kde se setkal s tamním ministrem zahraničí Ivanem... 28.04.2021, Sputnik Česká republika

Ministr zahraničí ČR Jakub Kulhánek během návštěvy svého resortního partnera v Bratislavě Ivana Korčoka vyjádřil naději, že pokud dnes připravovaný evropský covid pas, který by měl usnadnit cestování přes léto, nebude z nějakého důvodu fungovat, podmínky cestování mezi Českou republikou a Slovenskou budou v každém případě nastavené co nejlépe.Korčok v této souvislosti připomněl, že Slovensko nemá se žádnou jinou sousedící zemí tak dlouhý seznam výjimek pro cestující občany či podnikatele jako s ČR. Ujistil, že jakmile to bude možné, budou Češi a Slováci moci cestovat.Ministři se tak shodli, že obě země jsou si navzájem stále důležitými turistickými destinacemi, a proto cestování mezi Českem a Slovenskem by mělo být co nejsvobodnější, ale zároveň bezpečné. Připomněli, že v obou zemích se pandemická situace vyvíjí příznivě.Korčok také na společné tiskové konferenci oznámil, že slovenská vláda opětovně vytváří agenturu Slovak travel v Praze.Slovenský ministr zahraničí pak na sociální síti dodal, že Česko je také dlouhodobě druhým největším obchodním partnerem Slovenska a od roku 2019 i druhým největším investorem v zemi. Se svým českým protějškem tak mluvil i o výzvách ekonomické diplomacie resortů obou zemí s cílem posílit hospodářskou spolupráci po skončení pandemie, a to nejen v oblasti vzájemné turistické výměny.Mezi hlavními tématy jednání ministrů byl také současný stav česko-ruských vztahů. Český ministr zahraničí Jakub Kulhánek vyjádřil Slovensku svou vděčnost za podporu Česka v tomto konfliktu.„Nabitá, ale příjemná návštěva v Bratislavě. Na jednání s Korčokem jsem poděkoval slovenským přátelům za podporu a solidaritu v diplomatickém sporu s Ruskem. Kromě toho jsme probrali i covid, cestování nebo jak postavit naše země po epidemii opět na nohy,“ napsal na Twitteru Kulhánek.

