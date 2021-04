https://cz.sputniknews.com/20210428/davaji-najevo-strach-ze-svuj-naskok-pred-babisem-az-do-rijna-neudrzi-pravnik-to-natrel-opozici-14303341.html

„Dávají najevo strach, že svůj náskok před Babišem až do října neudrží.“ Právník to natřel opozici

Český právník Pavel Hasenkopf se na svém Facebooku vyslovil k tomu, že koalice Spolu začne sbírat podpisy pro svolání schůze Sněmovny, na které by mělo dojít k... 28.04.2021, Sputnik Česká republika

Někdejší poradce exprezidenta Václava Klause nevidí smysl v tom, co chystá koalice Spolu.Když se nad tím vším Hasenkopf zamyslel dál, přišel ještě na jednu otázku, a sice: „Dochází jim, že tím dávají najevo strach, že svůj náskok před Babišem až do října neudrží?“Na jeho status okamžitě reagovali lidé v komentářích. Někteří s ním souhlasili v tom, že to opravdu nemá smysl.Podle mnohých navíc opozice hraje o čas: „Jde jim o čas – s trochou nadsázky o každý den. Teď lze ještě lidem vnutit, co Babiš podělal. Za půl roku bude víceméně po Covidu, po dovolených, možná i to Chorvatsko se v létě stihne. A věřte, že Babiš odprezentuje, kdo to zařídil. On (jeho markeťáci) to umí. A kdo by si pamatoval, co bylo na jaře. Piráti spěchají, jsou teď na koni. Dle mého moc brzy – kdo ví, co na ně kdo vytáhne. Část jejich voličů začne spekulovat, jestli jsou opravdu ti praví, část lidí prokoukne, co to je za sebranku (vždycky, jsem se divil, jak mohli lidi po válce volit komouše, teď to vidím v přímém přenosu). Takže pro Piráty čím dříve, tím lépe. Jaká je motivace ODS a TOP – čert ví. Možná si říkají, čím dřív, tím méně jim preference ještě poklesnou.“A s tímto názorem souhlasí i jiné lidé: „Naprosto přesná je poslední věta. „Co kdyby do října bylo líp?“.“Velká část uživatelů se ale shodla na tom, že jde v podstatě jen o jakési gesto.Vyslovení nedůvěry vláděVčera se objevily informace o tom, že koalice Spolu začne se shromažďováním podpisů pro svolání schůze Sněmovny, na které by bylo možné vyslovit nedůvěru vládě ANO a ČSSD. Uvedl to předseda ODS Petr Fiala na společné tiskové konferenci s předsedy koaličních KDU-ČSL a TOP 09. Poté, co KSČM přestala oficiálně podporovat vládu, se daná koalice rozhodla, že je nutné ukázat, zda má kabinet ve Sněmovně důvěru. Strany STAN, Piráti a KSČM ale avizovaly, že své podpisy pro vyvolání hlasování o nedůvěře vládě neposkytnou.STAN a Piráti argumentovali tím, že se nechtějí nechat zatahovat do her koalice Spolu a hnutí SPD o to, kdo je víc proti vládě Andreje Babiše (ANO). Stojí si také za tím, že se tím nic nevyřeší, spíše naopak. Šéf Pirátů Ivan Bartoš pak ještě dodal, že by vyslovení nedůvěry bylo špatným znamením spojencům v EU a NATO v době diplomatické roztržky s Ruskem. Ipředseda komunistů Vojtěch Filip sdělil, že se jeho strana ke svolání schůze nepřipojí. Jak by případně hlasovali o nedůvěře, by rozhodli v klubu.Kromě zmiňovaných stran prý své podpisy pro svolání schůze nepřipojí ani SPD. Šéf hnutí Tomio Okamura totiž ve svolávání schůze pro vyslovení nedůvěry vidí jako předvolební hru a kopírování iniciativy hnutí SPD.Připomeňme, že k vyvolání hlasování o nedůvěře je potřeba nejméně 50 podpisů. Pro vyslovení nedůvěry je pak zapotřebí, aby jej podpořila nadpoloviční většina všech poslanců, tedy minimálně 101 zákonodárců. Pro rozpuštění Sněmovny a vypsání předčasných voleb je zapotřebí nejméně 120 poslanců.

