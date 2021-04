https://cz.sputniknews.com/20210428/dmitrij-medvedev-cesko-je-rukojmim-americke-politiky-veskerou-odpovednost-ale-budou-nest-sami-14308788.html

Dmitrij Medveděv: Česko je rukojmím americké politiky. Veškerou odpovědnost ale budou nést sami

Dmitrij Medveděv: Česko je rukojmím americké politiky. Veškerou odpovědnost ale budou nést sami

Bývalý prezident Ruské federace Dmitrij Medveděv okomentoval politickou strategii Prahy vůči Moskvě. Jednání České republiky je podle něj zcela závislé na... 28.04.2021, Sputnik Česká republika

Současná roztržka v česko-ruských vztazích je důsledkem nepodložených obvinění ze strany Prahy vůči Moskvě, jednání Česka je přitom podmíněno americkou zahraniční politikou, myslí si bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv, který nyní zastává funkci zástupce předsedy Rady bezpečnosti Ruské federace.Veškerá obvinění z české strany ohledně výbuchu muničního skladu ve Vrběticích jsou podle slov Medveděva „vycucány z prstu”. Rozrůstání krize ve vzájemných vztazích po vyhoštění ruských diplomatů bylo prostě nevyhnutelné, dodal Dmitrij Medveděv. Dále poznamenal, že jakákoliv diplomatická válka je cestou do slepé uličky. Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci oznámili, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.V následné diplomatické přestřelce mezi Ruskem a Českem bylo vyhoštěno 18 ruských diplomatů z ruského velvyslanectví v Praze. Ti byli českou vládou označeni za „ruské špiony“. V reakci na to Moskva vyhostila 20 českých diplomatů z českého velvyslanectví v Moskvě. Česká strana tento čin považovala za přehnaný. Dala Rusku ultimátum, aby umožnilo návrat všech vyhoštěných českých diplomatů do Moskvy. Rusko na to však nepřistoupilo.Zatím posledním krokem roztržky bylo srovnání počtů diplomatů, kteří budou pracovat na ruském velvyslanectví v Praze, s počty českých diplomatů v Moskvě. Ti ruští diplomaté, kterých se to týká, mají čas do konce května, aby opustili území České republiky.

Kirk Co se lokajství týče tak Češi jsou v těsném závěsu za Polskem ještě ta vojenská základna amerického páníčka chybí 5

