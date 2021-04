https://cz.sputniknews.com/20210428/evropsky-parlament-vyzval-k-zastaveni-vystavby-nord-stream-2-a-obvinil-moskvu-ze-zhorseni-vztahu-14311215.html

Evropský parlament vyzval k zastavení výstavby Nord stream 2 a obvinil Moskvu ze zhoršení vztahů

Evropský parlament vyzval k zastavení výstavby Nord stream 2 a obvinil Moskvu ze zhoršení vztahů

V Evropském parlamentu ve středu proběhlo jednání, během něhož poslanci probírali otázky týkající se Ruska, respektive situace u hranic s Ukrajinou, případu... 28.04.2021, Sputnik Česká republika

Jak vyplývá z návrhu usnesení přijatého poslanci, Evropský parlament vyzývá EU k zastavení prací na plynovodu Nord Stream 2.Evropský parlament rovněž vyjádřil politování nad současným stavem vztahů mezi Evropskou unií a Ruskou federací. Rezoluce zdůrazňuje, že za tento stav je zodpovědné Rusko kvůli své „agresi, pokračující destabilizací na Ukrajině, nepřátelskému chování vůči členským státům EU“.„Evropský parlament vyzývá Rusko, aby okamžitě ukončilo praktiky neoprávněného navyšování vojenských sil zaměřených na sousedy a ohrožujících je, aby zastavilo všechny provokace a v budoucnu se zdrželo takových akcí, aby zmírnilo napětí,“ uvádí se v návrhu rezoluce.Evropský parlament také navrhl, aby Rusko bylo odpojeno od systému platby SWIFT. Poslanci EP kromě toho trvají na tom, aby EU odmítlo používání ruské nafty a plynu „v případě pokračování agrese na Ukrajině“. EP rovněž vyzývá EU ke spuštění režimu sankcí za trestné činy spojené s korupcí a uplatnit tento režim vůči „ruským oligarchům“.Rezoluce Evropského parlamentu o mezinárodních otázkách jsou zpravidla deklarativní, nikoliv závazné. Jiné instituce Evropské unie by však měly naslouchat názoru poslanců.Západní státy nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným zesílením „agresivních akcí“ ze strany Ruska na Ukrajině. Washington oznámil eskalaci „ruské agrese“ danou pohybem ruských vojsk na Krymu a na východní hranici Ukrajiny. Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov dříve uvedl, že Rusko pohybuje vojáky v rámci svého území podle vlastního uvážení. Podle něj to nikoho neohrožuje a nemělo by to nikoho znepokojovat.

