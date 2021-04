https://cz.sputniknews.com/20210428/expert-uvedl-kdy-bude-dostaven-plynovod-nord-stream-2-14304889.html

Expert uvedl, kdy bude dostavěn plynovod Nord Stream 2

Společnost Nord Stream 2 AG může dokončit stavbu plynovodu Nord Stream 2 a kolaudační práce v průběhu několika měsíců, existuje šance, že Evropa první plyn... 28.04.2021, Sputnik Česká republika

V úterý společnost provozovatele projektu plynovodu Nord Stream 2 oznámila, že loď Akademik Čerskij zahájila pokládku potrubí plynovodu ve vodách Dánska. Od začátku února tam potrubí pokládá již loď na pokládku Fortuna.Podle jeho názoru zapojení do pokládky lodě Akademik Čerskij jasně ukazuje, že sankce USA nezbránily jeho dostavbě a certifikaci. „Existuje velmi dobrá šance, že Evropané budou dostávat plyn tímto plynovodem již letos v zimě,“ uzavřel expert.Stavba plynovodu Nord Stream 2Projekt plynovodu Nord Stream 2 předpokládá výstavbu dvou větví plynovodu od pobřeží Ruska přes Baltské moře až do Německa.USA prosazují v Evropě svůj zkapalněný plyn a pokouší se výstavbě ruského plynovodu zabránit. V prosinci roku 2019 zavedl Washington sankce proti společnostem, které se výstavby účastní, kvůli čemuž švýcarská Allseas ihned zastavila práci.Výstavba byla obnovena o rok později, v prosinci roku 2020 položila společnost Nord Stream 2 AG za pomoci lodě Fortuna 2,6 kilometru potrubí v německých vodách.V březnu společnost oznámila, že se Akademik Čerskij k výstavbě připojí po zkouškách nedaleko Kaliningradu. Loď má obnovit pokládku první větve plynovodu Nord Stream 2.Podle informací z 31. března byl plynovod postaven z 95 procent, zůstávalo položit 121 kilometrů z celkové délky dvou větví 2 460 kilometrů.Moskva plánuje výstavbu ukončit do konce léta.

