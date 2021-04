I po vakcinaci 70 % populace se odmítači vakcín budou možná muset testovat, varoval Arenberger

„Uvidíme, jak to bude příští týden, systém musí trochu zareagovat. Byl jsem přehnaně optimistický, že by se při rychlém náběhu mohlo očkovat 100 tisíc lidí denně, v reálu se to bude pohybovat podle toho, jak zareagují centra, tedy 70 až 80 tisíc denně. Budeme ale muset zrychlit, jinak by se nám hromadily vakcíny v lednici, a to určitě nechceme,“ řekl Arenberger.