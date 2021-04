https://cz.sputniknews.com/20210428/kauza-vrbetice-komu-byly-urceny-zbrane-z-vybuchlych-skladu-14311602.html

Kauza Vrbětice. Komu byly určeny zbraně z vybuchlých skladů?

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

česká republika

Hned několik poslanců se domnívá, že zbraně uložené ve skladech ve Vrběticích mohly být určeny pro teroristy Islámského státu*. Minulý týden poslanec Lubomír Volný na plénu v Poslanecké sněmovně dokonce uvedl, že ČR potřebovala výbuch, aby „zahladila stopy“, že zbraně z Česka se objevily v rukou teroristů IS. Vláda a speciální služby, pro které je jedinou verzí údajný útok ruských agentů, tento scénář nijak nekomentují. Data mezinárodních organizací nicméně opakovaně svědčí o tom, že české zbraně byly „spatřeny“ v mnoha problémových oblastech světa.České zbraně můžeme najít jak v armádách zemí typu Saúdské Arábie a Ázerbájdžánu, ale také u teroristických organizací. Podle Conflict Armament Research (CAR) patří české zbraně mezi dvanáct nejpoužívanějších zbraní teroristů z Islámského státu. Česká republika byla v minulosti několikrát kritizována za vývoz zbraní do „problematických regionů a režimů“.Přes USA do rukou teroristůOstravská firma Imex Group, která měla pronajaté dva muniční sklady ve Vrběticích, tvrdí, že nemá informace, že by její zbrojní materiál měl putovat do Sýrie. Skutečně Česko oficiálně nedodává zbraně do „nepřehledných“ oblastí, mezi které patří i současná Sýrie. To však neznamená, že české zbraně dodávané například do Iráku nemohou skončit v zóně syrského konfliktu.V roce 2017 České centrum pro investigativní žurnalistiku důkazy zajistilo, zjistilo totiž, že Pentagon v rozporu s certifikátem koncového uživatele zbraní nakupoval české zbraně a následně je přeprodal do Sýrie, oficiálně pro účely školení a vybavení rebelů bojujících proti Islámskému státu a prezidentu Asadovi. Přičemž původně americká strana slibovala ČR, že zbraně skončí v USA.Jak připomíná organizace CAR, podobně nedovoleným způsobem – zakázaným přeprodáváním zbraní bez vědomí země jejich výroby – se dostaly do Sýrie i protitankové zbraně, které pak skončily v rukou islamistů.Co bylo uloženo ve skladech ve Vrběticích a komu to bylo určeno?Krátce po druhém výbuchu ve Vrběticích v prosinci 2014 se portál Lidovky.cz obrátil na ministerstvo průmyslu a obchodu se žádostí o bližší informace k obchodování firmy Imex Group. Redakce chtěla zjistit, jestli firma měla už v minulosti nějaké problémy se skladováním munice a kolikrát požádala o vývoz zbraní do zahraničí. V resortu však odpověděli, že nemůžou takové informace sdělit.Dosud není zcela jasný skutečný obsah vybuchlých skladů. Spolu se dvěma sklady vylétly do povětří i důkazy o tom, co přesně tam bylo uloženo. Tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec pro Aktuálně.cz uvedl, že řekl, že stát ví jen to, jaká munice tam byla „papírově“.Odtajněný seznam munice, který zveřejnily Lidové noviny, také vzbudil nejasnosti. Detailní dokument ministerstva obrany uvádí desítky leteckých bomb, tisíce granátů, samopalů a skoro čtyř miliony nábojů, které prošly vybuchlými muničními sklady, ale ve složce chybí jiné, zásadní informace.Zatímco jiné firmy využívající sousední budovy areálu ve Vrběticích uváděly přesná označení uložené munice, u skladů Imex Group tyto informace chybí. Navíc údaje o skladech společnosti odkazovaly na červen 2014, nebyly tedy zcela aktuální.Zahlazení stopNěkolik měsíců po druhém výbuchu portál Aktuálně.cz přišel se zprávou, že incidenty ve Vrběticích jsou s velkou pravděpodobností vyústěním divoké „likvidace“ nepotřebné munice české armády z dob Varšavské smlouvy. Podle zjištění portálu se právě tímto směrem ubíralo i vyšetřování policie.Jak uváděl server, z výpovědí dobře informovaných policistů, státních úředníků i armádních expertů vyplývala silná podezření, že značná část munice uložené ve skladech byla s největší pravděpodobností zničena či zrecyklována jen na papíře a ve skutečnosti se nadále skladovala a přeprodávala.Portál také dodával, že podle jedné z variant, kterou se zabývala policie, mohl druhý sklad vyhodit do povětří někdo, kdo zásoboval firmu Imex Group výbušninami pochybného původu. Po prvním výbuchu se totiž mohl bát, že úřady zjistí, co a do jaké míry bylo ve skladech.„Kontroverzní“ Imex GroupVlastníkem firmy Imex Group Petr je Bernatík. On a jeho otec pracují pro několik vojenských společností. Po výbuších v roce 2014 označil Andrej Babiš, který byl v té době ministrem financí, společnost za „velmi kontroverzní“.Skutečně výbuchy ve Vrběticích nebyly pro společnost první. V roce 2011 vybuchl v Bulharsku sklad, kde byl uložen vojenský materiál tří firem. Jednou z nich byl Imex Group.V roce 2010 otec a syn Bernatíkovi čelili žalobě kvůli nelegálnímu vývozu zbraní na Slovensko, ale soud je viny zprostil. Bernatíkovi také byli spojováni s pokusem vývozu zbraně do Konga, které čelilo zbrojnímu embargu. Zbraně však později skončily v sousedním Zimbabwe, které otevřeně pomáhalo Kongu, a proti kterému neplatila omezení. *Teroristická organizace zakázaná v Rusku

