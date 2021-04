https://cz.sputniknews.com/20210428/klasicke-politicke-porno-modreho-komsomolce-draxler-poukazal-jak-vznikaji-medialni-bludy-14306278.html

„Klasické politické porno modrého komsomolce.“ Draxler poukázal, jak vznikají mediální bludy

„Klasické politické porno modrého komsomolce.“ Draxler poukázal, jak vznikají mediální bludy

Za „politické porno“ slovenský exministr školství Juraj Draxler na své facebookové stránce označil rétoriku článku Denníku N o ruské vakcíně Sputnik V.

2021-04-28T18:10+0200

2021-04-28T18:10+0200

2021-04-28T18:10+0200

slovensko

sputnik v

vakcína

angela merkelová

německo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/15/13356627_0:0:3008:1693_1920x0_80_0_0_c8dbcd1c966fdab1f0cd8292e604b67b.jpg

Na začátku svého příspěvku se Draxler přiznal, že považuje otázku nákupu evropskými zemi dávek ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik V za kontroverzní a lidé v ní jednají podle něj extrémně jedním či druhým způsobem. Připomněl dále nedávné prohlášení německé kancléřky Angely Merkelové, které učinila pro veřejnoprávní televizi ARD. Řekla, že Němci sice nejsou v očkování tak rychlí jako některé jiné země, ale do června „budou schopni vakcinaci otevřít pro všechny věkové kategorie“. Již dříve agentura Sputnik uvedla, že Merkelová považuje používání Sputniku V v EU bez rozhodnutí Evropské agentury pro léčivé přípravky za „ne příliš dobré“. Draxler dále poukázal na to, že agentura Reuters „z rozhovoru vytáhla právě větu o Sputniku V a zprávě dala jemně senzacechtivý titulek, že EU neví o Sputniku dost na to, aby ho schválila“.Popsal dále, jak tato zpráva byla transformována ve slovenském Denníku N.Na tuto podle slov Draxlera „jemně manipulativní zprávu Reuters“ se podíval někdo v Denníku N a udělal z toho podle něj „klasické politické porno modrého komsomolce“.V uvedeném deníku mimo jiné v titulku uvedli, že „podomní prodejci hrnců jsou důvěryhodnější než ruský výrobce“ vakcín Sputnik V.Na závěr bývalý ministr poznamenal, že o Sputniku V můžeme mít domněnky, jaké chceme, ale měli bychom mít pod kontrolou své pudy.

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sputnik v, vakcína, angela merkelová, německo