Lavrov: Seznam zemí, které se k Rusku nechovají přátelsky, na sebe nenechá dlouho čekat

V závěrečné části interview pro Sputnik, které vedl generální ředitel MIA Rossiya Segodnya Dmitrij Kiseljov, ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov... 28.04.2021, Sputnik Česká republika

Sergeji Viktoroviči, seznam států, které se k Rusku nechovají přátelsky. Je jisté, kdo tam určitě bude zařazen?Nyní se tím zabývá vláda na pokyn prezidenta. Účastníme se této práce a podílejí se na ní i další příslušné úřady. Ale abych nepředbíhal: nechceme bez rozdílu zařazovat na tento seznam každou zemi, která o Rusku řekne něco špatného. Samozřejmě se budeme rozhodovat na základě hloubkové analýzy situace a identifikace možností jednat s touto zemí jiným způsobem. Pokud dospějeme k závěru, že to jinak nejde, myslím si, že tento seznam bude samozřejmě pravidelně aktualizován. Ale není to „mrtvý“ dokument, bude přirozeně revidován, jak se budou v budoucnu vyvíjet naše vztahy s příslušným státem.Kdy bude možné si tento seznam přečíst?Myslím, že brzy. Vláda má konkrétní pokyny, jasná kritéria, kterými se při této práci řídíme. Takže si myslím, že to nebude dlouho trvat.A nespřáteleným státům bude zakázáno najímat místní personál?Fyzické osoby - jakékoli, ruské nebo zahraniční.Je to jediné opatření proti znepřáteleným státům, nebo budou nějaká další opatření?V této fázi, pro účely tohoto dekretu, který podepsal prezident Putin, je to konkrétně cílem této akce.Sergeji Viktoroviči, nedávno jste v Číně řekl, že je třeba hledat alternativu k mezinárodnímu platebnímu systému SWIFT a že se Rusko k tomu připravuje. A můžeme hovořit o nějakém konkrétním časovém rámci, v jaké fázi probíhá příprava? Jak může tato alternativa vypadat?O tom již mnozí hovoří a hovořili. A všichni, kteří mají co do činění s tím, že v posledních letech, kdy Západ hledá, kde ještě je možné utlačovat legitimní zájmy Ruska, přímo začali zmiňovat možnost odpojení Ruské federace od platebního systému SWIFT. Tehdy odpovědní politici prostě museli přemýšlet o tom, jak se více pojistit, a kromě toho, že vůči Rusku byla činěna taková prohlášení, Spojené státy stále více a více zneužívaly roli dolaru v mezinárodním měnovém systému, využívaly závislosti na dolaru těch zemí, které jim nevyhovovaly, k tomu, aby omezily jejich konkurenční možnosti. Bylo to používáno i ve vztahu k Číně i ve vztahu k dalším zemím. A nyní Čína, Rusko, Turecko a mnoho dalších zemí hledají možnosti, jak snížit svou závislost na dolaru přechodem na alternativní měny, nebo ještě lépe účtováním v národních měnách. A odpovědné finanční úřady, a to i v naší zemi, samozřejmě přemýšlejí o tom, jak zabránit jakémukoli poškození naší ekonomiky, našeho finančního systému, pokud se některé horké hlavy přece jen rozhodnou odpojit Rusko od SWIFT.Není to první rok, co máme národní systém platebních karet. V jeho rámci funguje karta Mir. Tato karta rozvíjí vztahy se svými kolegy, se společnostmi, které podobné karty vyrábějí v Číně, v Japonsku. Vztahy se mimochodem rozvíjejí i s kartou Maestro, což je mezinárodně vytvořená platební karta.Konkrétně o SWIFTu: naše Centrální banka před časem zavedla a úspěšně rozvíjí populární systém pro předávání finančních zpráv, který podle mého názoru musí být všemožně podporován a posilován, abychom nebyli na nikom závislí.Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že neodcházíme do izolace, neodcházíme do autarkie. Chceme být součástí mezinárodního společenství, ale součástí takového společenství, kde je spravedlnost a demokracie. Když diskutujeme o problémech demokracie se Západem, jakmile je vyzvete, abychom se dohodli a prohlásili, že demokracie musí vítězit i v mezinárodních vztazích, nějak ztrácejí nadšení. Z hlediska interně demokratických procesů jsou hlavními učiteli. Ale proč na mezinárodní scéně? Tady vznikla pravidla, která se Rusko a Čína snaží realizovat. Konverzace je o tom. A Rusko a Čína chtějí pouze zachovat zásady Charty OSN, podle nichž jsou si všichni rovni a všichni se musí domlouvat.Proto je nutné mít pojišťovací síť ve smyslu platebních systémů a přenosu finančních zpráv. Vytvořili jsme ji, doufám, že bude posilovat a zaručovat, že pokud najednou, navzdory našemu přání se všemi spolupracovat, nás budou diskriminovat a zneužívat současné postavení Západu v mezinárodním ekonomickém a mezinárodním měnovém a finančním systému, pak v takové situaci nebudeme mít právo být na někom závislí.To znamená systém, operační systém pro přenos finančních zpráv Centrální banky, to je již fungující počátek alternativy k SWIFT?Ano, to je. Nejsem odborník. Nevím, do jaké míry je spolehlivý, do jaké míry poskytuje plnou záruku. Ale základna existuje. A jsem přesvědčen, že jak vláda, tak Centrální banka by měly udělat vše pro to, aby tato základna byla spolehlivá a zaručovala úplnou nezávislost a záruku proti škodám, které by se nám někdo jiný mohl snažit způsobit.Ale se svým čínským kolegou Wang I jste založili iniciativu k vytvoření určité tradice zemí, které byly vystaveny nezákonným sankcím. Do jaké míry pokročil tento projekt? A které země by tam mohly vstoupit?To bych neřekl. My v OSN již velmi dlouho pracujeme na ukončení praxe jednostranných nelegitimních sankcí, embarg, blokád a všeho dalšího. Tato práce probíhá po celá desetiletí ohledně embarga, které Amerika vyhlásila proti Kubě. Tato rezoluce sbírá každý rok více než 190 hlasů. A pouze USA a nějaký malý ostrovní stát hlasují proti. Ale od té doby, kdy tato praxe jednostranných sankcí začala být široce používána – začalo to za Obamy, rozvíjelo se to za Trumpa a pokračuje dodnes - OSN, velká skupina zemí odhlasovala vytvoření funkce zvláštního zpravodaje pro otázky nelegálních jednostranných sankcí a jejich dopadu na civilní obyvatelstvo, včetně sociálně-ekonomické situace v konkrétní zemi. Tento zpravodaj, zpravodajka, je občankou Běloruska, mimochodem, byla jmenována na tento post. Tato instituce, mechanismus vytvořený Valným shromážděním OSN, funguje, zprávy se rozšiřují. Myslím, že toto je již velmi, velmi užitečný krok.Druhou konkrétní akcí, která se nyní vyvíjí v New Yorku ve směru, který jste zmínili, proti nezákonným jednostranným akcím, je vytváření skupiny na podporu Charty OSN. Nic převratného. Skupina pro podporu Charty Organizace spojených národů. Je to na pozadí skutečnosti, že naši západní kolegové vytvářejí skupiny vědomě neuniverzálního složení. Nyní Joe Biden předložil myšlenku uspořádání summitu demokracie. Účastníky samozřejmě budou přijímat sami Američané, kteří také budou sledovat, kdo si zaslouží být nazýván demokracií a kdo ne. A také v posledních letech, mimo rámec univerzálních institucí, naši francouzští a němečtí kolegové oznámili vytvoření aliance multilateralistů. Prostřednictvím této aliance jsou vydávány výzvy k zajištění svobody médií. I když existuje UNESCO a o tomto tématu může diskutovat kdokoliv. A pod tyto vlajky nabrali přes 30 států. A tato výzva je, řekněme, na obranu mezinárodního humanitárního práva, univerzálního práva. Tím se zabývá OSN. A oni pod své vlajky tedy naverbovali asi 50 států. A to jsou výzvy, které nemají nic společného s univerzálními orgány, ale souvisí s tématy, o nichž se diskutuje na univerzální úrovni. Ale předkládají toto téma do rámce, kde je pro ně pohodlnější vyjednávat s těmi, koho poslouchají, a poté to prezentovat jako skutečnou poslední instanci. Proto je toto hnutí proti nelegitimním jednostranným akcím mnohem širší, širší než pouhé sankce.A může být toto hnutí formalizováno do členství?Ale to je členství v OSN. Rozumíte, v tom je i rozdíl. My nic nevytváříme proti někomu, ať je to kdokoliv. V asijsko-pacifickém regionu chceme nechat vše tak, jak to je, když má ASEAN partnery, jakýkoliv zájemce přijíždí a účastní se diskusí o bezpečnosti. Proti tomu jedná logika Západu, zavádí se indicko-tichomořská strategie, která deklaruje svůj úkol odrazovat Čínu a která v podstatě izoluje Rusko. A stejné je to i v OSN. Vytvářejí různá partnerství na témata, která je nutné projednávat v rámci pořadu dne OSN. A chceme trvat na tom, že každý musí plnit své povinnosti vyplývající z Charty a netahat téma po nějakých svých „bytech“, aby jej později mohl vydávat za názor mezinárodního společenství.Sergeji Viktoroviči, tady jsou nejnovější informace. Američané potvrdili, že vyvíjejí úsilí vůči Brazílii, aby odmítla ruskou vakcínu Sputnik V. A nyní je Brazílie nucena ji odmítnout, nehledě na to, že situace s koronavirem je v Brazílii prostě katastrofální. Jak to lze vůbec hodnotit?Mě to nepřekvapuje. Američané se nestydí za to, že tuto práci dělají. Ani to neskrývají. Rovněž minulá administrativa, za níž Mike Pompeo jezdil po Africe a prostě na plné pecky, veřejně na tiskové konferenci vyzýval své kolegy, aby nespolupracovali a neobchodovali s Ruskem a Čínou, protože Rusko a Čína sledují sobecké cíle, ale my, Američané, s vámi obchodujeme výlučně ve prospěch vašich národů.V Brazílii nyní vzniklo protestní hnutí proti takovému omezení. A pokud Američané přiznali, že to mají na svědomí oni, znamená to, že jsou věrni své logice, že je jim vše dovoleno. A už se nestydí diktovat veřejně.Ale vzpomeňme si, ne tak dávno prezident Macron řekl, že probíhá nová válka, ve které Čína a Rusko používají vakcínu jako zbraň a nástroj propagandy. Nyní to vše pomíjí a ustupuje do pozadí. Nyní už i Německo zcela vážně, včetně kancléřky Merkelové, hovoří o tom, že je možné používat ruskou vakcínu. Nikoho k tomu nebudeme nutit. Myslím, že život sám všechno uvede na pravou míru. Víte, jak říkal Vladimir Vysockij, dej mu Pán Bůh věčnou slávu: „Vždy se snažím najít v lidech to dobré. To špatné ukáží sami“.Otázka na závěr. Před rokem jste v interview pro naši agenturu v období akutní pandemie řekl, že vám chybí sport. Vrátil jste se k němu?Ano, vrátil. Několik týdnů mi to chybělo, měli jsme pauzu. Nejprve tiše, nenápadně, a poté, když už jsme pochopili, jaká preventivní opatření je možné přijmout, pokračovali jsme každou neděli.Hrajete?Ano.Děkuji moc, Sergeji Viktoroviči!Přijďte k nám ještě.

