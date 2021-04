https://cz.sputniknews.com/20210428/logika-usa-ke-stazeni-vojsk-posleme-vice-vojaku-14310272.html

Logika USA: ke stažení vojsk pošleme více vojáků

Logika USA: ke stažení vojsk pošleme více vojáků

Podle několika zdrojů CNN z ministerstva obrany Pentagon shromáždí v nadcházejících dnech přibližně 650 vojáků, kteří mají být vysláni do Afghánistánu, aby chránili americké ozbrojené síly při jejich odchodu ze země.

Nasazení bylo schváleno ministrem obrany Lloydem Austinem koncem minulého týdne jako součást balíčku vojenských prostředků zasílaných do země s cílem usnadnit stahování amerických vojáků, které má být dokončeno do 11. září.Předpokládá se, že pozemní jednotky pocházejí zřejmě ze 75. pluku Rangers, který již má v regionu nějaký personál jako součást jednotky pro speciální operace. Očekává se, že vyslaní Rangers budou mít specializovaná letadla schopná přepravovat je po celé zemi, a také přímou leteckou podporu, jako jsou bojové bitevní lodě AC-130, které by je chránily, pokud budou napadeni společně s odlétajícími jednotkami.CNN již dříve uvedla, že zařízení je podle tří oficiálních představitelů ministerstva obrany již připraveno a odesláno ze země.Austin rovněž schválil umístění letadlové lodi USS Dwight D. Eisenhower a bombardérů B-52 do regionu, aby v případě potřeby provedly nálety odpovídající míře ohrožení ze strany Tálibánu útočícího na americké jednotky.Připomínáme, že prezident Joe Biden oznámil své rozhodnutí ukončit nejdelší americkou válku počátkem tohoto měsíce s tím, že desetiletý konflikt již neodpovídá americkým prioritám. Termín, který prezident stanovil pro stažení vojsk, je absolutní, bez možnosti prodloužení na základě zhoršujících se podmínek v zemi.Úředníci tvrdí, že poté, co odsun bude zahájen 1. května, budou usilovat o co nejrychlejší přesun konvenčních sil a techniky, pokud nebude tato technika předána afghánským silám nebo zničena na místě.

