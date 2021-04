https://cz.sputniknews.com/20210428/mma-zapasnik-karlos-vemola-se-prorekl-a-prozradil-ze-bude-opet-tatinkem-jeho-laska-lela-je-tehotna-14304437.html

MMA zápasník Karlos Vémola se prořekl a prozradil, že bude opět tatínkem. Jeho láska Lela je těhotná

MMA zápasník Karlos Vémola se prořekl a prozradil, že bude opět tatínkem. Jeho láska Lela je těhotná

Pětatřicetiletý MMA zápasník Karlos Vémola se prořekl, že je jeho partnerka a slovenský playmate Lela Ceterová podruhé těhotná. Pár se tak po společné dcerce... 28.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-28T12:53+0200

2021-04-28T12:53+0200

2021-04-28T12:53+0200

celebrity

karlos „terminátor“ vémola

lela ceterová

gratulace

těhotenství

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1113/78/11137875_0:413:1200:1088_1920x0_80_0_0_7416cbc63a9d69fe2f0acbdbb559ea0a.jpg

Když už Karlos tuto radostnou novinku prozradil, svěřil se i s tím, jak se to on sám dozvěděl a kdy k početí došlo.Dodal pak, že to vypadá, že „asi vždycky po zápase budou mít miminko“. Uveďme, že Lela má být na úplném začátku těhotenství, zřejmě v prvním měsíci. Zatím tedy není jasné, zda se budou moc těšit na další holčičku či chlapečka.Krize ve vztahuPřipomeňme, že mezi Lelou a Karlosem to však nebylo vždy úplně růžové. V loňském roce si totiž pár prošel těžkou krizí a dokonce byl chvíli i od sebe. S dcerou se odstěhovala do Bratislavy. Nakonec se ale konal happy end a pár se k sobě po pár měsících zase vrátil. A pauza jim zřejmě svědčí, jelikož Karlos nyní Lelu zahrnuje nejen láskou, ale i drahými dary.Lela CeterováLela Ceterová je slovenská playmate. Tato silikonová kráska je známá mimo jiné i svou zálibou v plastikách. Přirozeného na ní toho moc není, protože má silikonová ňadra, přifouknuté rty, upravený nos, čelo a má výplně v lícních kostech, prodloužené vlasy, umělé řasy a ráda vše zdůrazňuje také výstředním oblečením. Lela fotila také pro pánský časopis Playboy a věnovala se i modelingu, a to již od třinácti let.Třicetiletá sexbomba je přítelkyní MMA zápasníka Karlose „Terminátora“ Vémoly, se kterým se seznámila přes Instagram. Pár má spolu malou dcerku Lily, která se narodila v prosinci 2019. Nyní čeká se zápasníkem dalšího potomka.Karlos „Terminátor“ VémolaZnámý MMA zápasník Karlos „Terminátor“ Vémola žije střídavě v Praze a od svých osmnácti let také v Londýně. Tam totiž kromě práce tráví čas spolu s dětmi z předchozího vztahu, synem Karlosem a nevlastní dcerou.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

karlos „terminátor“ vémola, lela ceterová , gratulace, těhotenství