Moldavská prezidentka oznámila rozpuštění parlamentu

Moldavská prezidentka oznámila rozpuštění parlamentu

Moldavská prezidentka Maia Sanduová podepsala dekret o rozpuštění parlamentu. Předčasné volby se tak uskuteční 11. července. Podle prezidentky toto rozhodnutí... 28.04.2021, Sputnik Česká republika

Sanduová je přesvědčena, že se její spoluobčané vydají správnou cestou, která povede k vytvoření rozvinutého a demokratického státu, kde budou lidé žít v míru a blahobytu.Vláda by měla vyčlenit ze státního rozpočtu prostředky na přípravu a provedení hlasování, dodala.Na konci března se Sanduová obrátila k Ústavnímu soudu, aby potvrdil právo rozpustit parlament a uspořádat předčasné volby v důsledku toho, že poslanci dvakrát během tří měsíců nedokázali sestavit vládu. V polovině dubna Ústavní soud uznal, že prezidentka má takové právo a může tedy určit datum voleb.V minulosti přitom kvůli režimu nouzového stavu, který platí v Moldavsku od 1. dubna do 30. května kvůli koronaviru, rozpustit parlament nebylo možné. Ústavní soud však ve středu z podnětu proprezidentské strany Akce a solidarita označil zavedení režimu nouzového stavu za nezákonné. Jak tvrdili politici, zákonodárný sbor při tomto rozhodnutí porušil pravidla.Exprezident o situaci v MoldavskuBývalý prezident Moldavska Igor Dodon se například domnívá, že prezidentka Maia Sanduová se snaží uzurpovat moc v zemi pomocí soudců Ústavního soudu.Podobná situace už podle něj byla v Moldavsku po parlamentních volbách v roce 2019. Předseda demokratické strany, oligarch Vladimir Plachotňuk tehdy vyvinul nátlak na soudce Ústavního soudu a snažil se dosáhnout rozpuštění parlamentu, aby udržel moc.„Reakce na dnešní pokusy může být stejná jako v roce 2019: neuznání rozhodnutí Ústavního soudu, vyslovení nedůvěry třem členům Ústavního soudu a požadování jejich rezignace, apelování na mezinárodní partnery s prosbou o intervenci a zastavení těchto pokusů o ústavní puč za účelem obnovení právního státu v Moldavsku,“ řekl Dodon.Usnesení parlamentuMoldavský parlament v pátek přijal deklaraci, v níž nesouhlasil s rozhodnutím Ústavního soudu a obvinil soudce z uzurpování moci. V reakci na to se poslanci proprezidentské strany Akce a solidarita obrátili na Úřad vlády s požadavkem, aby bylo zahájeno trestní řízení ohledně uzurpování moci skupinou osob v čele s exprezidentem Igorem Dodonem.Generální prokuratura v Moldavsku neshledala důvody pro zahájení vyšetřování případu týkajícího se uzurpace moci, sdělilo tiskové oddělení kontrolního úřadu.

moldavsko

