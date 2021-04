https://cz.sputniknews.com/20210428/neduvera-vlade-neni-v-zajmu-cr-tvrdi-bartos-se-zemanem-jedna-o-rozpusteni-snemovny-14307949.html

Nedůvěra vládě není v zájmu ČR, tvrdí Bartoš. Se Zemanem jedná o rozpuštění Sněmovny

Předseda Pirátů Ivan Bartoš odmítá vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše (ANO) kvůli konfrontaci s Ruskem. Přeje si však rozpustit Poslaneckou sněmovnu a... 28.04.2021, Sputnik Česká republika

Piráti spolu se STAN nesouhlasí s názorem jiných stran z takzvané demokratické opozice o tom, že je nutné vyjádřit vládě nedůvěru. Kvůli kauze Vrbětice to podle Bartoše není zodpovědné.S prezidentem ovšem chce jednat o předčasných volbách, které by se konaly v případě rozpuštění Poslanecké sněmovny. Podmínkou je podle Bartoše to, že ve čtvrtek Senát schválí změnu volebního zákona, což je nezbytné kvůli únorovému rozhodnutí ústavnímu soudu.Volby do Poslanecké sněmovny se v řádném termínu mají konat ve dnech 8. a 9. října. V případě rozpuštění Sněmovny by se mohly konat již začátkem července. K jejímu rozpuštění je nutné nejméně 120 hlasů poslanců. Hnutí ANO, které má 78 poslanců, rozpuštění odmítá. Pro její rozpuštění by tak museli hlasovat všichni ostatní poslanci, včetně vládních sociálních demokratů. Ti ovšem spolu s komunisty již avizovali, že rozpuštění Sněmovny nechtějí.Koalice SPOLU ale naopak rozpuštění Poslanecké sněmovny bez vyhlášení nedůvěry nepodporuje. Piráty a STAN obvinila z taktizování.V neděli prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro CNN Prima News uvedl, že Sněmovnu rozpustit může, ale také nemusí. Podle ústavních právníků se však mýlí, neboť článek 35 Ústavy ČR jasně říká, že prezident „Poslaneckou sněmovnu rozpustí, navrhne-li mu to Poslanecká sněmovna usnesením, s nímž vyslovila souhlas třípětinová většina všech poslanců“.Zeman dále poznamenal, že nechá dovládnout Babišovu vládu do řádných voleb, i kdyby byla vyslovena nedůvěra.Bartoš bude jednat i o koronaviruKromě předčasných voleb bude Bartoš se Zemanem jednat i o covidu-19. Předseda Pirátů si postěžoval, že vláda ignoruje potřeby lidí.

koronavirus, ivan bartoš, miloš zeman