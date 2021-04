https://cz.sputniknews.com/20210428/nejasna-budoucnost-monarchie-princ-charles-chce-reformovat-kralovskou-rodinu-zustane-jen-5-clenu-14310440.html

Nejasná budoucnost monarchie: Princ Charles chce reformovat královskou rodinu, zůstane jen 5 členů

Nejasná budoucnost monarchie: Princ Charles chce reformovat královskou rodinu, zůstane jen 5 členů

28.04.2021

Jak říká Gyles Brandreth, kamarád prince Philipa a životopisec Windsorů, princ Charles pravděpodobně bude chtít provést určité změny, které vrátí královskou rodinu k tomu stavu, v němž byla před několika desetiletími. Například zmiňuje dobu, kdy se princ Philip stal členem rodiny, která tehdy totiž čítala jen čtyři členy, byli to král, královna a dvě princezny. Postupem času se královská rodina rozrůstala a nyní zahrnuje mnohem větší počet lidí. Domnívá se, že mezi těmi, kteří zůstanou v tzv. zredukované verzi královské rodiny, bude samotný král, jeho manželka Camilla, vévodkyně z Cornwallu, princ William a Kate Middletonová a princ Edward. Není vyloučeno, že do užšího týmu, jehož členové budou reprezentovat královskou rodinu, může být zařazena i manželka prince Edwarda, hraběnka z Wessexu Sophie. Gyles Brandreth si totiž myslí, že dalším důležitým důvodem je rovněž i to, že Sophie je považována za spolehlivou zastánkyni královny. Královská expertka Angela Levinová také sdělila svůj názor na možné snížení počtu členů královské rodiny, kteří budou oficiálně reprezentovat britskou monarchii. Podle ní může být jednou z motivací prince Charlese jeho snaha snížit náklady spojené se zabezpečením královské rodiny.Princ Charles již dávno chtěl snížit počet členů královské rodiny, aby zmenšil výdaje, a udělat to tak, aby si členové rodiny zasloužili ty peníze, které dostávají od daňových poplatníků. Varování pro královskou rodinuPrinc William a jeho žena Kate Middletonová dostali varování, že královská rodina by měla něco podniknout, aby se stala atraktivnější pro mladou generaci, jinak ji zničí ne skandály, ale nuda.Královský komentátor Antonio Caprarica se zmínil, že monarchie, kterou představuje královna, mladým Britům nic neříká. Dodal, že královskou rodinu zničí spíše nuda než skandály.

