Počty nakažených koronavirem v Česku nadále klesají. Očkován již byl téměř milion lidí

Počty nakažených koronavirem v Česku nadále klesají. Očkován již byl téměř milion lidí

Za úterý bylo v Česku odhaleno 3 229 nových případů koronaviru, což je o 15 % méně než před týdnem. Za poslední týden připadá 151 nově nakažených na 100 tisíc... 28.04.2021, Sputnik Česká republika

Za úterý bylo provedeno 19 354 PCR testů, z nich 16,7 % bylo pozitivních. V úterý tak přibylo 3 229 nakažených covidem-19, 379 nových nakažených je starší 65 let.V nemocnicích je aktuálně hospitalizováno 3 102 pacientů, oproti pondělí jde o pokles více než 200 lidí. Před týdnem bylo evidováno téměř o tisíc pacientů více. Ve vážném stavu je aktuálně 676 nakažených, během úterý zemřelo 22 lidí s koronavirem. Celkově v Česku zemřelo 29 141 lidí.V úterý bylo naočkováno 55 572 lidí, druhou dávku dostalo 11 361 očkovaných. Od začátku vakcinace byly podány téměř tři miliony dávek. Obě dávky dostalo již 966 625 lidí.Dnes byla také otevřena registrace na očkování pro lidi od 55 do 59 let, kterých v ČR žije 653 500.Od začátku epidemie se v Česku nakazilo 1 622 777 lidí. Navíc se šíření epidemie zpomaluje, reprodukční číslo je již dva týdny nižší než jedna. Poslední tři dny je na 0,88.Dodávky vakcín do ČRČeský ministr zdravotnictví Petr Arenberger v pořadu Blesku Epicentrum uvedl, že tento týden dorazí do Česka „extrémní“ množství vakcín od zahraničních výrobců. To by mohlo způsobit, že se počty naočkovaných vyšplhají na 100 tisíc denně. Upozornil také, že roušky a respirátory s námi zůstanou i v létě.Ministr zdravotnictví v pořadu zhodnotil, že zatím vypadá epidemická situace slibně, a virus pomalu ustupuje.„Musím to zaklepat, ale epidemiologická situace je nyní dobrá,“ řekl Arenberger. Napomáhá tomu také očkování.Ministr dále uvedl, že pořád platí to, že by se mělo v Česku naočkovat i 100 tisíc osob denně, i když se tento plán zatím neuskutečnil. Vše totiž závisí na množství dávek vakcín.

