Policisté vyšetřují pobodání v Praze. Po dlouhém pátrání byl nalezen podezřelý. Chlapcovi je 14 let

V noci na středu došlo v jednom z rodinných domů v Ploskovické ulici v pražských Dolních Chabrech k útoku, při kterém byli pobodáni matka a její nezletilý syn... 28.04.2021, Sputnik Česká republika

Policie „v souvislosti s vyšetřováním násilného trestného činu” od samého začátku hledala 14letého chlapce. Velké množství policistů i strážníků okamžitě začalo prohledávat okolí domu. Do vzduchu vzlétl policejní vrtulník s termovizí, do Ďáblického háje zamířila Speciální pořádková jednotka. Okolní ulice pročesávali policisté v neprůstřelných helmách a se samopaly, motorizované hlídky zastavovaly ke kontrole auta, autobusy i například cyklisty. Preventivně byl na místě přítomen také inspektor provozu pražské záchranky.Předpokládalo se, že hledaný chlapec může být zraněný a ozbrojený. Nakonec ho našli zhruba 100 metrů od domu, kde došlo k pobodání dvojice. Na Twitteru pak policie bez dalších podrobností informovala o tom, že pátrání bylo úspěšné.Podezřelý chlapec měl poraněná žebra a řezná zranění. Záchranka se o něj postarala, další podrobnosti k jeho stavu však nebyly poskytnuty.Jak se chlapec do domu dostal, není zatím jasné. Obě oběti utrpěly vážná zranění. Podle informací Novinek dva lidé skončili v péči záchranářů a následně v nemocnici. Ani mluvčí záchranářů Jana Poštová ani policie nepotvrdily pohlaví a věk zraněných, jenže Novinky tvrdí, že se jednalo o dospělou ženu a nezletilého chlapce. Podle serveru Blesk.cz 14letý chlapec pobodal tohoto kamaráda a jeho matku a poté utekl.Otázkou však zůstává, zda je 14letý chlapec opravdu podezřelý z útoku, nebo ho policie hledala z jiných důvodů. Policie totiž odmítla komentovat, že vyhlášené pátrání v režimu dítě v ohrožení po 14letém chlapci z Prahy souvisí s pobodáním matky a syna.Okolnosti však tomu jednoznačně nasvědčují.

