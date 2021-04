https://cz.sputniknews.com/20210428/pri-vazne-dopravni-nehode-u-tovarny-skoda-auto-byli-zraneni-tri-lide-policie-ridice-zadrzela-14302374.html

Při vážné dopravní nehodě u továrny Škoda Auto byli zraněni tři lidé. Policie řidiče zadržela

Při vážné dopravní nehodě u továrny Škoda Auto byli zraněni tři lidé. Policie řidiče zadržela

Včera večer poblíž továrny automobilky Škoda Auto došlo k dopravní nehodě, při které byly zraněny tři osoby. Představitelé společnosti přitom tvrdí, že zranění... 28.04.2021, Sputnik Česká republika

Při včerejším incidentu u továrny Škoda Auto v Mladé Boleslavi, kdy vozidlo najelo do skupiny lidí, byly podle místní policie zraněny tři osoby, jedna z nich byla přepravená vrtulníkem do nemocnice v Praze. Jak informuje policejní mluvčí Lucie Nováková, důvod nehody zatím není přesně znám. Mluvčí české automobilky Kamila Biddle informovala o tom, že při nehodě byly zraněny čtyři osoby, všichni jsou zaměstnanci firmy Škoda Auto. Policejní mluvčí Lucie Nováková poznamenala, že řidičem auta byl dvaačtyřicetiletý muž, který byl zadržen a nyní se nachází na policejním oddělení. Uvádí se, že řidič nebyl pod vlivem alkoholu či psychotropních látek. Příčina incidentu zatím není známá, kriminalisté již zahájili vyšetřování.Běloruské sankce proti Škoda AutoBěloruská vláda se rozhodla zakázat dovoz výrobků řady firem, a to včetně české automobilky Škoda Auto. Podle oficiálních informací se příčinou zavedených sankcí stala potřeba zabezpečit národní zájmy a v neposlední řadě svou roli zřejmě sehrála i pozice vedení firmy vůči hokejovému mistrovství světa, které se původně mělo konat v Bělorusku.V dokumentu se přímo neuvádí, že zákaz dovozu výrobků výše uvedených firem souvisí s jejich postojem vůči mistrovství světa v hokeji, které mělo proběhnout letos v Bělorusku a Lotyšsku. Připomeňme však, že Škoda Auto na začátku letošního roku dala jasně najevo, že nebude sponzorovat turnaj, pokud se bude konat právě v této zemi. Členům vedení české automobilky totiž vadila situace ohledně porušování lidských práv během protestů v republice, které vypukly po loňských prezidentských volbách. Obdobné stanovisko zaujaly i firmy Liqui Moly a Nivea.Společnost Škoda Auto připravuje také i svou reakci. Sdělil to agentuře zástupce společnosti Martin Ježek. Ježek uvedl, že v tuto chvíli Škoda Auto zjišťuje další podrobnosti (o vzniklé situaci) a monitoruje. Podle jeho slov v blízké budoucnosti budou připraveny informace o reakci společnosti na danou situaci.

