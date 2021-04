https://cz.sputniknews.com/20210428/rusko-vyhostuje-tri-zamestnance-velvyslanectvi-slovenska-a-diplomaty-estonska-lotysska-a-litvy-14303606.html

Rusko vyhošťuje tři zaměstnance Velvyslanectví Slovenska a diplomaty Estonska, Lotyšska a Litvy

Rusko vyhošťuje tři zaměstnance Velvyslanectví Slovenska a diplomaty Estonska, Lotyšska a Litvy

Ruské ministerstvo zahraničí vyjádřilo velvyslanci Slovenska Ľubomíru Rehákovi rozhodný protest v souvislosti s vyhoštěním tří ruských diplomatů „na absurdní a... 28.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-28T11:30+0200

2021-04-28T11:30+0200

2021-04-28T12:45+0200

litva

estonsko

lotyšsko

vyhoštění

velvyslanectví

slovensko

diplomati

slovensko

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/779/40/7794008_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_a75838351572f82efd442668e7f507a6.jpg

Slovenští diplomaté musí opustit Rusko do 5. května. Zaměstnanci velvyslanectví pobaltských států musí opustit území Ruska do sedmi dnů.Uvádí se, že Rusko učinilo takový krok v reakci na vyhoštění tří ruských diplomatů z Bratislavy po diplomatickém skandálu mezi Moskvou a Prahou. Solidarita s Prahou a zhoršení vztahů s MoskvouPřipomeňme, že 22. dubna předseda vlády Slovenské republiky Eduard Heger informoval o rozhodnutí vykázat tři diplomatické pracovníky ruského velvyslanectví v Bratislavě. Slovensko se rozhodlo vyjádřit svou solidaritu vůči České republice, která nyní zažívá diplomatické napětí ve vztazích s Ruskem. Ve svém prohlášení slovenský premiér Eduard Heger uvedl, že Slovensko vyhostí tři ruské diplomaty, kterým byla poskytnuta sedmidenní lhůta na odjezd ze země.Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová na to v reakci uvedla, že Rusko je hluboce zklamáno rozhodnutím Bratislavy vyhostit ruské diplomaty.Na krok slovenské vlády zareagovalo i ruské velvyslanectví v Bratislavě. Ve svém oficiálním prohlášení ruští diplomati poznamenali, že rozhodnutí Bratislavy poškozuje historicky dobré vztahy mezi oběma zeměmi.Dne 23. dubna Lotyšsko, Litva a Estonsko oznámily, že vyhošťují ruské diplomaty a obviňují je z činností neslučitelných s diplomatickým statusem (u Lotyšska a Estonska se to týká jedné osoby, v případě Litvy dvou).Krize ve vztazích mezi Českem a RuskemPremiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci oznámili, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.V následné diplomatické přestřelce mezi Ruskem a Českem bylo vyhoštěno 18 ruských diplomatů z ruského velvyslanectví v Praze. Ti byli českou vládou označeni za „ruské špiony“. V reakci na to Moskva vyhostila 20 českých diplomatů z českého velvyslanectví v Moskvě. Česká strana tento čin považovala za přehnaný. Dala Rusku ultimátum, aby umožnilo návrat všech vyhoštěných českých diplomatů do Moskvy. Rusko na to však nepřistoupilo.Zatím posledním krokem roztržky bylo srovnání počtů diplomatů, kteří budou pracovat na ruském velvyslanectví v Praze s počty českých diplomatů v Moskvě. Ti ruští diplomaté, kterých se to týká, mají čas do konce května, aby opustili území České republiky.

https://cz.sputniknews.com/20210426/babis-uvedl-ze-ve-vrbeticke-kauze-je-jen-jedna-vysetrovaci-verze-14288796.html

Simo Häyhä;, Děkuji Slovensku a Pobaltí za podporu proti nepřátelské despocitní hordě z východu 6

7

litva

estonsko

lotyšsko

slovensko

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

litva, estonsko, lotyšsko, vyhoštění, velvyslanectví, diplomati, slovensko, rusko