Rusové si odvezli Sputnik V ze Slovenska na kontrolu do Moskvy

Rusko ve středu v 8 hodin ráno převzalo 600 dávek vakcíny Sputnik V od firmy Imuna v obci Šarišské Michaľany na severovýchodě Slovenska, kde se skladují. Dodávka přepravní služby je nejdříve dopraví do Vídně, odkud poletí letadlem do MoskvyV současné době se část dodaných vakcín testuje v laboratoři v Maďarsku. Výsledky by měly být k dispozici do konce týdne. Na základě těchto výsledků se mělo ministerstvo zdravotnictví rozhodnout, zda očkování ruskou vakcínou spustí. Nyní se ale zřejmě bude čekat ještě na výsledky ruské kontroly.O dodávkách vakcíny Sputnik V se dohodl tehdejší slovenský premiér Igor Matovič (OĽaNO). První dodávky dorazily do země 1. března. Jejich nákup ovšem vzbudil vládní krizi, v rámci které Matovič podal demisi a ujal se křesla ministra financí. Následně Slovenský státní ústav pro kontrolu léčiv (ŠÚKL) vyjádřil pochyby o kvalitě a bezpečnosti vakcíny.Ruský fond přímých investic (RDFI), který se na vývoji Sputniku V podílel, se proti těmto závěrům ohradil a požádal Slovensko o vrácení vakcíny. Mimo jiné upozornil, že se preparát netestoval v certifikované laboratoři EU. Podle ŠÚKLu ale tyto laboratoře měly plno. Následně Matovič domluvil pomoc Maďarska s testováním ruské vakcíny v certifikované laboratoři. I podle něj se ŠÚKL dopustil chyby, že nechal testování v gesci necertifikované společnosti.ŠÚKL ovšem není jediný regulační úřad, který zamítl očkování ruskou vakcínou. Tento týden brazilský lékový regulátor oznámil, že kvůli chybějícím datům nedokáže ověřit bezpečnost a účinnost vakcíny. Ruský výrobce ale nařčení odmítá a tvrdí, že za tímto rozhodnutím stojí politický tlak Spojených států.Doposud povolení k očkování Sputnikem V vydalo 62 zemí. Výrobce tvrdí, že účinnost vakcíny dosahuje 91,6 %.

