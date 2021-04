https://cz.sputniknews.com/20210428/skola-v-usa-nenecha-pracovat-ucitele-kteri-se-nechali-ockovat-proti-covidu-19-14301867.html

Škola v USA nenechá pracovat učitele, kteří se nechali očkovat proti covidu-19

Škola v USA nenechá pracovat učitele, kteří se nechali očkovat proti covidu-19

Soukromá škola v americkém státu Florida, kterou sponzorují aktivisté vystupující proti očkování, nenechá pracovat učitele, kteří se nechali očkovat proti... 28.04.2021, Sputnik Česká republika

Ve škole v Miami se bojí údajně „pravděpodobného vlivu očkovaných“ na osoby okolo, včetně studentů, ničím však své domněnky nedokládají. Televizní stanice také zdůrazňuje, že lékaři podobné teorie opakovaně vyvrátili.Majitelé školy také varují, že pokud pracovníci očkování zatají, mohou je zažalovat.Jak uvádí Univerzita Johnse Hopkinse, počet odhalených případů nákazy koronavirem v USA přesáhl 32,1 milionu, zemřelo přes 573 tisíc pacientů s potvrzeným covidem-19. Podle univerzity bylo na Floridě zaznamenáno přes 2,2 milionu nakažených a téměř 35 tisíc úmrtí.Omezení vakcíny Johnson & JohnsonAmerické regulační orgány - Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a Centrum pro kontrolu a prevenci onemocnění (CDC) - ve svém sobotním prohlášení uvedly, že zrušily omezení na používání vakcíny proti koronaviru od společnosti Johnson & Johnson.Oba regulátoři se domnívají, že je možné dále používat vakcínu a věří, že je bezpečná a účinná. Riziko vzniku trombózy při její použití je hodnoceno jako velice nízké. Regulační orgány však zdůraznily, že budou pečlivě sledovat další možné projevy tohoto vedlejšího účinku,“ uvádí se ve zprávě.Expertní rada Centra pro kontrolu a prevenci onemocnění (CDC) v pátek doporučila obnovit očkování vakcínou v USA. Za toto rozhodnutí zahlasovalo 10 odborníků, proti vystoupili čtyři.Nové doporučení počítá s použitím vakcíny pro všechny obyvatele USA, kteří dovršili 18 let. Ženy do 50 let, by měly být upozorněny před velmi nízkým rizikem vzniku krevních sraženin. Jim bude nabídnuta možnost vybrat si jinou vakcínu, která byla schválena k použití ve Spojených státech.

