Solidarita v akci: Vakcíny slíbené Babišovi jsou v nedohlednu. Přijdou, ujišťuje úřad vlády

„Velké díky rakouskému kancléři Sebastianu Kurzovi za to, že Rakousko podpoří Českou republiku v obtížné situaci 30 000 dávkami Pfizeru. Jsme za to moc vděční, protože velmi dobře víme, že i Rakousko by potřebovalo více vakcín. Toto je skutečná solidarita!“, reagoval na to Babiš. „Tedy o 10 000 víc, než mě kritizovala opozice,“ poznamenal premiér.