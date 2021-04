Tajný porod herečky ze seriálu Hra o trůny. Narození dcerky tutlala několik měsíců

https://cz.sputniknews.com/20210428/tajny-porod-herecky-ze-serialu-hra-o-truny-narozeni-dcerky-tutlala-nekolik-mesicu-14309068.html

Devětatřicetiletá herečka Natalie Dormer přivedla na svět své první dítě. Kdo by si však myslel, že tuto radostnou novinku okamžitě vykřičí do světa, mýlil by... 28.04.2021, Sputnik Česká republika

Koronavirus má občas i pozitivní stránky. Například, když jste slavná osobnost a nechcete, aby měl celý svět přehled o vašem soukromí, lze toho díky lockdownu dosáhnout. To se podařilo například anglické herečce, které se povedlo otěhotnět a porodit bez povšimnutí médií. Málo kdo by tak hádal, že je tato kráska již pár měsíců herečkou. Do karet tomu hrál nejen útlum společenského života, ale i fakt, že Dormer nepoužívá sociální média. „Bylo to perfektní takhle během pandemie – otěhotnět a mít dítě,“ řekla v podcastu That’s After Life herečka žijící v Londýně. Tím tam potvrdila, že je od ledna maminkou malé holčičky. Tu má s partnerem Davidem Oakesem. Následně se dotyčná krátce svěřila i s tím, jaké je to být novopečenou maminkou. Dodala také, že pro ni byl spánek vždy dost podstatný, což nyní s miminkem považuje za jedinou výtku mateřství. „Jinak jsem naprosto zamilovaná a příroda to vážně umí zařídit. Přišly hormony a člověk vše zvládne,“ uvedla závěrem. Herečka má za sebou několik historických rolí. V seriálu Tudorovci hrála Annu Boleynovou a v roce 2011 nastoupila do seriálu Hra o trůny, kde ztvárnila postavu Margaery Tyrell. Původně se ale ucházela o roli Melisandre.

