„Trochu jako začátek filmu z Brazzers,“ komentují fanoušci nové fotky Dary Rolins. Co je zarazilo?

„Vstávat a cvičit.“ Takovým heslem se zřejmě nechala unést slovenská popová diva. Oblékla se do sportovního a začala se hýbat, o což se podělila i se svými fanoušky.Na snímcích je vidět, že má zpěvačka na sobě pudrové body, které jí velmi sluší. Se svou postavou si totiž tak vyzývavý kousek může dovolit. A zhodnotili to i její příznivci.A s lichotkami se přidávali další: „Ty fotky jsou perfektní. „Cvičme v rytmu s Darou“, to mě napadlo jako první, když jsem je viděla. A i bez čelenky je outfit TOP. A vrátila si nám krásné retro vzpomínky.“Spousta fanoušků jí psala, že jí to moc sluší a že je její cvičení, stejně jako fotky, opravdu pecka.Jiní však měli na Dařin příspěvek poněkud jiný názor.Další byli trochu pohoršeni: „Otevřu Instagram a hned ráno vidím něčí zadnici – ačkoliv vypracovanou. No, bože.“Objevilo se dokonce i pár reakcí, v nichž lidé označili Daru za trapnou a neodpustili si poznámku, že má potřebu se zase vystavovat.Dara RolinsDara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel.

