Ústavní žaloba na prezidenta za velezradu se odkládá. „Nic není tak jednoduché,“ přiznávají senátoři

Ústavní žaloba na českého prezidenta Miloše Zemana možná narazila. Senátoři nejdříve chtějí získat právní analýzu. Podle senátorského klubu Starostů a... 28.04.2021, Sputnik Česká republika

Podle senátorů je nejprve nutné zjistit, zda Zeman ve svých nedělních výrocích o kauze Vrbětice vyzradil tajné informace cizím mocnostem. Teprve poté by ústavní právníci měli posoudit, zda Zeman porušil ústavu země. Nejdříve proto chtějí analýzu ze strany bezpečnostních složek.Vlastní právní analýzu prezidentových výrokům zadal senátorský klub ODS a TOP 09, oznámil to předseda Zdeněk Nytra.Lidovecká senátorka Šárka Jelínková je ovšem přesvědčena, že Zeman velezradu skutečně spáchal. Ve středu na Twitteru ovšem uvedla, že je nutné ještě posoudit, zda se velezrady dopustil i z právního hlediska.Důvodem, proč je část senátorů přesvědčena, že se Zeman dopustil velezrady, spočívá v jeho nedělním vystoupení, ve kterém řekl, že neexistují důkazy, podle nichž by agenti ruské vojenské rozvědky byli ve vrbětickém muničním skladu, který v roce 2014 vybuchl. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) reagoval tím, že zveřejnění údajů ze živého spisu ohrozilo vyšetřování i bezpečnost země.Kauza Vrbětice a ústavní žalobaZeman se domnívá, že je nutné prověřit i verzi, podle které výbuchy byly způsobeny neodbornou manipulací s výbušným materiálem. Naopak premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), kteří 17. dubna ruské tajné služby obvinili z výbuchů, trvají na tom, že se pracuje pouze s jednou vyšetřovací verzí.K podání žaloby pro velezradu vyzývají i autoři petice v čele s bývalým ministrem pro lidská práva Michaelem Kocábem, advokátkou Hanou Kordovou Marvanovou a filozofem Václavem Němcem z iniciativy Vraťte nám stát.Za čtyři dny petici podepsalo přes 12 tisíc lidí, z toho více jak polovina za posledních 24 hodin.

