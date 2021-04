https://cz.sputniknews.com/20210428/utok-na-generala-pavla-ovcacek-komentuje-prezidentske-ambice-kocaba-a-jeho-vyrok-o-komunistech-14302869.html

Útok na generála Pavla? Ovčáček komentuje prezidentské ambice Kocába a jeho výrok o komunistech

Bývalý český ministr Michael Kocáb, který kdysi dohlížel na odsun sovětských vojsk z území Československa, nyní oznámil, že je přípraven vstoupit do boje o... 28.04.2021, Sputnik Česká republika

Michael Kocáb se přidal do skupiny těch, kdo se důrazně ohradil proti jednání českého prezidenta Miloše Zemana v souvislosti s kauzou Vrbětice. Navíc se bývalý český ministr podílel na založení petice vyzývající Senát ČR k tomu, aby podal ústavní žalobu na Zemana za vlastizradu. Vadilo mu totiž, že český prezident zaujal zdrženlivé stanovisko vůči verzi o zapojení ruských agentů do výbuchu na muničním skladu ve Vrběticích, čímž podle něj oslabil dosud konzistentní pozici Prahy v očích partnerů v rámci NATO a EU. Snížení počtu zaměstnanců ruského velvyslanectví v Praze je podle Michaela Kocába zcela na místě. Dokonce vyjádřil názor, že Praha měla k takovému kroku přistoupit mnohem dříve, a to hned po sametové revoluci. Překážkou mohl být postoj některých tehdejších českých úředníků, kteří byli zvyklí dodržovat pozitivní vztahy s Moskvou.Kandidatura v prezidentských volbáchBěhem svého rozhovoru českým médiím se Michael Kocáb dotkl tématu budoucích prezidentských voleb. Přiznal totiž, že se chystá účastnit boje o prezidentské křeslo, nevyloučil přitom, že by v budoucnu mohl svou kandidaturu stáhnout, pokud se objeví někdo, kdo bude mít větší podporu ze strany obyvatel. Rozhodně by však nechtěl, aby Hrad obsadil politik s komunistickým pozadím.K rozhovoru Michaela Kocába se později vyjádřil tiskový mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, který pojal slova bývalého ministra o komunistech jako kopnutí do generála Petra Pavla, jenž kdysi byl členek KSČ a nyní je jedním z možných kandidátů v budoucích prezidentských volbách.

